Gong Hyo-jin kết hôn với Kevin Oh vào tháng 10 tại Mỹ

ⓒ YONHAP News, Sony Music Entertainment

Trang tin Spotv News ngày 17/8 đưa tin nữ diễn viên Gong Hyo-jin sẽ tổ chức hôn lễ với bạn trai là nam ca sĩ người Mỹ gốc Hàn Kevin Oh vào tháng 10 tới sau khoảng hai năm hẹn hò.

Lễ cưới dự kiến sẽ được tổ chức với quy mô nhỏ tại New York, Mỹ, với sự tham dự của gia đình và người thân cận. Kevin Oh sinh ra và lớn lên tại Long Island, một hòn đảo nhỏ nằm ở Đông Nam New York, nên gia đình và họ hàng hầu hết đều đang sống tại đây.

Phía công ty quản lý Management Soop cũng đã chính thức thông báo tin vui về hôn lễ của Gong Hyo-jin với Kevin Oh, đồng thời cho biết lễ cưới sẽ được tổ chức kín chỉ với sự tham dự của người thân gia đình hai bên. Công ty từ chối tiết lộ thông tin cụ thể về thời gian và địa điểm tổ chức tiệc cưới, và mong người hâm mộ chúc phúc cho cặp đôi.

Về phần mình, Kevin Oh cũng xác nhận trên tài khoản mạng xã hội, cho biết anh và Gong Hyo-jin đã hẹn hò từ hai năm trước, và cả hai đã quyết định tổ chức hôn lễ vào mùa thu tới tại quê nhà nơi anh sinh ra và lớn lên. Kevin Oh mong người hâm mộ thông cảm vì lý do cá nhân nên chỉ có thể tổ chức tiệc cưới được tại Mỹ. Cùng với đó, nam ca sĩ cũng công bố một phần bản nhạc trong đó Hyo-jin viết lời và anh phổ nhạc.

Kevin Oh được mệnh danh là một ca nhạc sĩ thiên tài, tốt nghiệp chuyên ngành kinh tế tại một trường đại học ở Mỹ. Anh đạt giải Quán quân chương trình “Super Star K7” của đài Mnet vào năm 2015. Kevin Oh tham gia “Super Band” của đài JTBC năm 2019 và xếp ở vị trí thứ 5. Trong khi đó, Gong Hyo-jin ra mắt lần đầu vào năm 1999 trong bộ phim “Whispering Corridors 2: Memento Mori”, và tham gia diễn xuất trong nhiều bộ phim truyền hình nổi tiếng của Hàn Quốc, gần đây nhất là phim “Khi hoa trà mi nở” (năm 2019). Cô đang có kế hoạch sẽ comeback trong một bộ phim mới của đài tvN lên sóng vào năm 2023.