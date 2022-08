Bắc Triều Tiên phóng tên lửa hành trình

ⓒYONHAP News

Động thái phóng tên lửa của miền Bắc

Vào rạng sáng ngày 17/8, Bắc Triều Tiên đã phóng hai tên lửa hành trình từ khu vực huyện Onchon, tỉnh Nam Pyongan về vùng biển phía Tây, chỉ hai ngày sau khi Tổng thống Hàn Quốc Yoon Suk-yeol đưa ra "đề xuất táo bạo” về phương án hỗ trợ kinh tế quy mô lớn cho miền Bắc nếu nước này phi hạt nhân hóa trong bài phát biểu mừng Quốc khánh 15/8. Động thái khiêu khích lần này của Bình Nhưỡng diễn ra vào đúng vào dịp kỷ niệm 100 ngày nhậm chức của Tổng thống Yoon.

Khác với tên lửa đạn đạo, tên lửa hành trình không thuộc phạm vi cấm vận trong nghị quyết trừng phạt Bắc Triều Tiên của Hội đồng bảo an Liên hợp quốc. Tên lửa hành trình bay bằng cách sử dụng động cơ phản lực không khí và lực của hai cánh. Trong quá trình bay, tên lửa tự đối chiếu địa hình thực tế qua radar với mục tiêu được nhập sẵn trên máy tính để điều chỉnh hướng đi, có độ chính xác rất cao. Thậm chí loại tên lửa này còn được ví von là có thể rơi trúng bàn làm việc của một nhân vật cốt cán được thiết lập là mục tiêu tấn công. Do đó, tên lửa hành trình vẫn là một mối uy hiếp an ninh lớn xét trên một phương diện khác với tên lửa đạn đạo.

Bối cảnh

Bắc Triều Tiên từng công bố về việc nước này đang phát triển tên lửa hành trình tầm trung xa tại Đại hội đảng Lao động tháng 1/2021. Tháng 10 cùng năm, nước này công bố hai loại tên lửa hành trình tại Triển lãm phát triển khoa học quốc phòng và lễ duyệt binh, đồng thời công bố kết quả phóng thử nghiệm thông qua các hãng truyền thông Nhà nước. Kể từ sau năm 2020 cho tới nay, Bắc Triều Tiên được phỏng đoán là đã hơn 10 lần phóng thử nghiệm tên lửa hành trình.

Vụ phóng lần này của miền Bắc có thể nhằm mục đích thử nghiệm đơn thuần. Tuy nhiên, do nước này chọn phóng tên lửa đúng vào ngày kỷ niệm 100 ngày nhậm chức của Tổng thống Hàn Quốc, nên động thái khiêu khích này còn được phân tích là nhằm thị uy sức mạnh quân sự. Ngoài ra, vụ phóng còn được cho là nhằm mục đích phản đối cuộc tập trận quân sự chung của liên quân Hàn-Mỹ. Trước đó, vào ngày 16/8, quân đội hai nước đã bắt đầu diễn tập sơ bộ, chuẩn bị cho cuộc tập trận chung “Lá chắn tự do Ulchi” (Ulchi Freedom Shield -UFS). Đây là lần đầu tiên hai nước diễn tập cơ động thực chiến ngoài trời sau 5 năm. Trong quá khứ, Bắc Triều Tiên luôn thị uy sức mạnh quân sự để phản đối các cuộc tập trận chung của hai nước.

Đối phó và ý nghĩa

Trước khi tổ chức buổi họp báo nhân kỷ niệm 100 ngày nhậm chức, Tổng thống Yoon Suk-yeol đã được nghe báo cáo về động thái khiêu khích tên lửa của Bắc Triều Tiên tại cuộc họp rà soát tình hình an ninh, kiểm tra trạng thái sẵn sàng đối phó của quân đội do Chánh Văn phòng an ninh quốc gia chủ trì vào lúc 9 giờ sáng ngày 17/8. Mặc dù vậy, trong buổi họp báo diễn ra sau đó, Tổng thống vẫn một lần nữa đề xuất đối thoại phi hạt nhân hóa với miền Bắc, nối tiếp “đề xuất táo bạo” mà ông Yoon đưa ra trong bài phát biểu nhân dịp Quốc khánh 15/8. Tại buổi họp báo, Tổng thống đề ra các bước đi tương ứng của Seoul nếu Bình Nhưỡng đạt được tiến triển trong vấn đề phi nhân hóa, như hỗ trợ về mặt ngoại giao nhằm bình thường hóa quan hệ Mỹ-Triều, thảo luận về việc giải trừ hệ thống vũ khí thông thường. Trước đó, trong bài phát biểu nhân dịp Quốc khánh, Tổng thống chỉ đề cập tới các chính sách hỗ trợ miền Bắc ở lĩnh vực kinh tế như lương thực, tài chính. Nội dung công bố trong buổi họp báo lần này tiến xa hơn một bước nữa, trực tiếp đề cập một phần về các phương án bảo đảm an toàn về mặt chính trị và quân sự cho Bình Nhưỡng.

Đặc biệt trong phần trả lời câu hỏi của báo giới, Tổng thống phát biểu rằng chỉ cần Bắc Triều Tiên thể hiện quyết tâm vững chắc trong việc phi hạt nhân hóa thì Hàn Quốc sẽ có thể giúp đỡ nước này trong khả năng, không yêu cầu miền Bắc phải phi hạt nhân hóa trước rồi mới hỗ trợ sau.

Tóm lại, dù Bắc Triều Tiên đáp lại đề xuất của Tổng thống Hàn Quốc bằng một động thái thị uy sức mạnh quân sự, nhưng Tổng thống Yoon Suk-yeol vẫn chọn kiên định theo “đề xuất táo bạo” mà ông đưa ra.