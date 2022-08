LEVIOSA (TRI.BE)

Ca sĩ / Nhóm nhạc: TRI.BE (트라이비)

TRI.BE (트라이비) Tên album / Đĩa đơn: LEVIOSA

LEVIOSA Ngày phát hành: 09/08/2022





Ca khúc

1. KISS

2. In The Air (777)





Giới thiệu

Ngày 9/8, nhóm nhạc nữ TRI.BE đã phát hành đĩa đơn thứ ba mang tên “LEVIOSA” với bài hát chủ đề “KISS”.





Đĩa đơn lần này của nhóm chỉ bao gồm hai bài hát là “KISS” và “In The Air”, được sáng tác bởi các nhạc sĩ nổi tiếng trong làng K-pop như S.Tiger, ELLY, BIGBRAD, JUDI. Bài hát chủ đề "KISS" thuộc thể loại Dancehall, lấy cảm hứng sáng tác từ “nụ hôn” và có giai điệu gây nghiện. Trong khi đó, “In The Air”, hay còn có tên gọi khác là “777”, lại là một bài hát thuộc thể loại progressive house, gây ấn tượng với tiếng piano và điệp khúc sôi động, sử dụng hình ảnh ba con số 7 may mắn để nói lên khát vọng “Bay lên hướng tới trời cao” của nhóm.