Blackpink bỏ túi thêm một MV đạt hơn 1,2 tỷ lượt xem trên Youtube

ⓒ YG Entertainment

Công ty chủ quản YG Entertainment ngày 22/8 cho biết MV “As If It’s Your Last” đã chạm mốc 1,2 tỷ lượt xem trên kênh Youtube vào lúc 6 giờ 46 phút chiều một ngày trước (giờ Hàn Quốc).

Thành tích này của MV đạt được chỉ sau 5 năm một tháng kể từ khi được đăng tải. YG phân tích kết quả này có được là nhờ sự cộng hưởng từ việc số người theo dõi kênh Youtube chính thức của Blackpink đã tăng thêm tới 1,4 triệu người, lên tổng cộng hơn 78,2 triệu người sau khi có tin nhóm sắp sửa comeback, và thêm vào đó hiện đang là mùa hè nghỉ ngơi của nhiều người.

Như vậy, tính đến thời điểm hiện tại, Blackpink đang nắm trong tay tổng cộng 5 video nội dung có hơn 1,2 tỷ lượt view. Cụ thể, MV của “DDU-DU DDU-DU” là 1,9 tỷ lượt, “Kill This Love” là 1,6 tỷ lượt, Boombayah là 1,4 tỷ lượt, và video vũ đạo của ca khúc “How You Like That” là 1,2 tỷ lượt.

“Nữ hoàng Youtube” Blackpink được dự đoán sẽ tiếp tục gặt hái nhiều thành tích đáng nể trong thời gian tới. MV “Pink Venom”, ca khúc mở đường cho album đầy đủ thứ hai của Blackpink, đã đạt 100 triệu lượt xem chỉ sau 29 tiếng được đăng tải, thành tích đạt được trong thời gian ngắn nhất đối với một nhóm nữ K-pop từ trước đến nay. Ngoài ra, MV này hiện vẫn đang duy trì vị trí số 1 trên bảng xếp hạng video được xem nhiều nhất của Youtube ngày thứ ba liên tiếp.