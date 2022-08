Tân binh NMIXX của JYP phát hành đĩa đơn thứ hai trong tháng 9

ⓒ JYP Entertainment

Nhóm nhạc tân binh NMIXX công ty JYP Entertainment ngày 22/8 đã công bố poster cho đĩa đơn thứ hai mang tên “ENTWURF”, dự kiến phát hành vào lúc 6 giờ chiều ngày 19/9 (giờ Hàn Quốc), chính thức trở lại sau 7 tháng kể từ album debut.

7 thành viên NMIXX với vũ khí là cá tính đặc biệt và tài năng ca hát của mình sẽ tái xuất làng nhạc K-pop một cách hoành tráng trong sản phẩm mới lần này.

NMIXX gồm có 7 thành viên là Lily, Hae-won, Sullyoon, Jinni, Bae, Ji-woo và Kyu-jin; ra mắt vào ngày 22/2 năm nay với đĩa đơn đầu tay “Ad Mare” cùng ca khúc chủ đề “O.O”. Sự kiện ra mắt của nhóm đã thu hút sự quan tâm và chú ý lớn của người hâm mộ bởi đây là lần đầu tiên sau khoảng ba năm JYP cho ra mắt một nhóm nữ mới sau ITZY. Album debut của nhóm đã bán được tổng cộng 227.399 bản chỉ trong tuần đầu tiên phát hành (theo bảng xếp hạng Hanteo).

Trong tên gọi “NMIXX”, chữ cái “N” có nghĩa là “now (bây giờ), new (mới), next (tiếp theo) và những điều chưa biết (n); còn “MIX” có nghĩa tượng trưng cho “sự kết hợp” và “tính đa dạng”. Do đó, “NMIXX” có nghĩa là “một sự kết hợp tốt nhất chịu trách nhiệm cho một kỷ nguyên mới”. Sở hữu năng lực xuất chúng và tiềm năng vô hạn, NMIXX được kỳ vọng sẽ ngày càng phát triển vững mạnh, trở thành “người chơi chính” trong làng nhạc K-pop thế hệ mới.