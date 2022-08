Seventeen hợp tác với Anne-Marie phát hành đĩa đơn “_WORLD”

Nhóm nhạc nam Seventeen ngày 24/8 đã đăng tải bức ảnh trên tài khoản mạng xã hội, thông báo phát hành đĩa đơn “_WORLD” hợp tác với nữ ca sĩ kiêm nhạc sĩ người Anh Anne-Marie vào lúc 1 giờ chiều ngày 26/8 tới (giờ Hàn Quốc).

“_WORLD” là ca khúc chủ đề trong album tái bản “SECTOR 17” của album phòng thu đầy đủ thứ 4 được Seventeen phát hành vào ngày 18/7. Đây là một ca khúc thuộc thể loại funk kết hợp với urban R&B, có giai điệu tươi vui và ngọt ngào. Ca khúc này với sự hòa giọng của Seventeen và Anne-Marie đang thu hút sự quan tâm lớn.

Trước đó, Seventeen đã đăng tải video thử thách “I Just Called”, cùng với dòng chữ “We’re Looking At You” (Chúng tôi đang nhìn bạn). Và Anne-Marie đáp lại rằng “Can I join you in your new world?” (Tôi có thể tham gia cùng trong thế giới mới của các bạn?), khiến người hâm mộ toàn cầu vô cùng thích thú và kỳ vọng.

Mặt khác, Seventeen hiện đang trong tour lưu diễn vòng quanh thế giới mang tên “Be The Sun”. Nhóm có buổi biểu diễn tại Fort Worth vào 23/8 (giờ địa phương), Chicago ngày 25/8, Washington 28/8, Atlanta 30/8, Belmont Park 1/9, Toronto 3/9 và Newark 6/9. Sau đó, nhóm sẽ tiếp tục tour diễn với chuỗi concert tại châu Á cho đến cuối năm.