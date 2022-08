Ngân hàng trung ương Hàn Quốc nâng lãi suất lần thứ 4 liên tiếp

ⓒYONHAP News

Quyết định nâng lãi suất

Tại cuộc họp sáng ngày 25/8, Ủy ban chính sách tiền tệ thuộc Ngân hàng trung ương Hàn Quốc (BOK) đã quyết định nâng 0,25% lãi suất cơ bản, lần đầu tiên trong lịch sử nâng lãi suất 4 lần liên tiếp, đưa lãi suất tăng từ 2,25% lên mức 2,5%/năm.





Về tình hình kinh tế trong nước, Ủy ban chính sách tiền tệ dự báo tốc độ tăng xuất khẩu sẽ chững lại trong thời gian tới. Tỷ lệ tăng trưởng kinh tế năm nay và năm sau lần lượt là 2,6% và 2,1%, thấp hơn so với dự báo hồi tháng 5. Tốc độ tăng giá tiêu dùng cũng sẽ chậm lại do ảnh hưởng từ việc giá dầu quốc tế đảo chiều đi xuống. Tuy nhiên, vật giá cơ bản (không bao gồm các mặt hàng xăng dầu, nông sản) sẽ tiếp tục tăng cao ở ngưỡng 5-6%. Ủy ban chính sách tiền tệ dự báo giá tiêu dùng sẽ tăng 5,2% trong năm nay và 3,7% trong năm sau, đều cao hơn so với dự báo đưa ra hồi tháng 5 lần lượt là 4,5% và 2,9%. Nếu giá tiêu dùng tăng 5,2% trong năm nay đúng như dự báo của BOK thì đây sẽ là mức tăng cao nhất trong vòng 24 năm.

Ủy ban chính sách tiền tệ dự báo giá tiêu dùng sẽ vẫn tiếp tục tăng trong thời gian tới bất chấp các yếu tố rủi ro có thể kéo nền kinh tế trong nước đi xuống,các điều kiện bất ổn trong và ngoài nước. Do đó, Ngân hàng trung ương cần duy trì chính sách tăng lãi suất. Trong thời gian tới, Ngân hàng trung ương sẽ rà soát kỹ lưỡng tất cả các yếu tố, như tốc độ lạm phát, xu hướng tăng trưởng của nền kinh tế, tình hình ổn định tài chính gồm các dòng vốn ra vào, sự thay đổi chính sách tiền tệ ở các nước lớn, rủi ro địa chính trị, để quyết định về mức tăng và tốc độ tăng lãi suất.

Xu hướng lãi suất gần đây

Tháng 3/2020, do lo ngại kinh tế suy thoái sau cú sốc đại dịch COVID-19, Ủy ban chính sách tiền tệ đã hạ mạnh 0,5% lãi suất cơ bản, từ mức 1,25% xuống 0,75%. Cùng năm đó, BOK giảm tiếp 0,25% lãi suất. Ngân hàng trung ương đóng băng lãi suất tổng cộng 9 lần. 15 tháng sau, tới tháng 8/2021, BOK nâng 0,25% lãi suất, bắt đầu “bình thường hóa chính sách tiền tệ”. Ngân hàng trung ương nâng tiếp lãi suất vào tháng 11 cùng năm, tháng 1, tháng 4, tháng 5 và tháng 7 năm nay và gần nhất là tháng 8. Tổng cộng có 6 lần nâng 0,25% lãi suất, một lần nâng 0,5%, đưa lãi suất cơ bản tăng từ 0,5% lên 2,5%.

Bối cảnh và triển vọng

Quyết định nâng lãi suất được BOK đưa ra trong bối cảnh giá cả trong nước đang leo thang nghiêm trọng. Chỉ số giá tiêu dùng tháng 7 vừa qua đạt 108,74 điểm, tăng 6,3% so với cùng kỳ năm ngoái do ảnh hưởng từ việc giá dịch vụ ăn uống, giá nông sản, chăn nuôi, thủy sản tăng đột biến. Đây là mức tăng cao nhất trong vòng 23 năm 8 tháng kể từ sau mức tăng 6,8% tháng 11/1998.

Ngoài ra, việc lãi suất của Mỹ đảo chiều, cao hơn Hàn Quốc cũng là một yếu tố chính mà BOK cần cân nhắc khi ra quyết định nâng lãi suất lần này. Tháng 7 vừa qua, Cục Dự trữ liên bang Mỹ (FED) nâng lãi suất lần thứ hai liên tiếp, mức tăng là 0,75%, đưa lãi suất của nước này cao hơn của Hàn Quốc. Theo đó, BOK lựa chọn nâng lãi suất trong nước để thu hẹp khoảng cách với lãi suất Mỹ, giảm thiểu rủi ro các nhà đầu tư nước ngoài rút vốn khỏi Hàn Quốc, chặn đà giảm giá trị của đồng won đang kéo giá nhập khẩu tăng cao.

Đợt nâng lãi suất lần này của BOK đưa mức trần lãi suất của hai nước Hàn-Mỹ về bằng nhau. Tuy nhiên, Mỹ đang dự báo sẽ tiến hành một đợt nâng mạnh suất mạnh nữa, nên tình trạng lãi suất Mỹ cao hơn Hàn Quốc dự kiến sẽ lại tái diễn. Mặc dù vậy, giới chuyên gia cho rằng trong thời gian tới, BOK sẽ chỉ lựa chọn chỉ nâng 0,25%, bởi nếu nâng mạnh lãi suất sẽ có thể gây bất ổn cho nền kinh tế.