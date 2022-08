BTS, Seventeen và những đề cử tại Giải thưởng video âm nhạc MTV 2022

ⓒ twitter.com/vmas

Giải thưởng video âm nhạc MTV 2022 (MTV Video Music Awards – VMA) được tổ chức vào lúc 9 giờ sáng ngày 29/8 (giờ Hàn Quốc) tại Trung tâm Prudential, bang New Jersey (Mỹ). Đây là lễ trao giải âm nhạc do đài MTV của Mỹ tổ chức, sự kiện năm nay thu hút sự quan tâm lớn của fan K-pop khi danh sách đề cử gồm những cái tên như Đoàn thiếu niên chống đạn (BTS), Blackpink và Seventeen.

Trong đó, BTS được đề cử ở 4 hạng mục, gồm “Vũ đạo xuất sắc nhất” (ca khúc Permission to Dance), “Màn trình diễn công nghệ vũ trụ ảo (metaverse) hay nhất”, “Hiệu ứng hình ảnh xuất sắc nhất” (ca khúc “My Universe” hợp tác cùng ban nhạc Coldplay) và “MV K-pop hay nhất" (ca khúc Yet To Come). BTS lần đầu được đề cử tại VMA vào năm 2019, và chiến thắng hai giải. Tại lễ trao giải năm 2020, nhóm cũng mang về 4 chiến thắng và gây sốt khi có màn trình diễn đầu tiên tại sự kiện với bản hit “Dynamite”. Tại lễ trao giải năm ngoái, BTS đã chiến thắng ở ba hạng mục, sánh vai cùng Oliva Rodrigo và Lil Nas X trở thành những nghệ sĩ nhận được nhiều giải nhất của năm.

Nhóm nhạc Seventeen cũng được đề cử ở ba hạng mục giải thưởng năm nay, gồm “Tân binh xuất sắc nhất”, “Màn trình diễn Push của năm” (ca khúc Rock with you), và “MV K-pop hay nhất” (ca khúc “HOT”). Đây là lần thứ ba Seventeen được đề cử tại VMA.

Còn nhóm nữ Blackpink sẽ có màn trình diễn đặc biệt tại lễ trao giải cùng ngày. Blackpink là nghệ sĩ K-pop nữ đầu tiên được mời biểu diễn tại “MTV VMAs”, một trong 4 giải thưởng âm nhạc danh giá tại Mỹ bên cạnh Giải Grammy, Giải thưởng âm nhạc Billboard và Giải thưởng âm nhạc Mỹ. Blackpink cũng là cái tên thứ tư trong số các nhóm nhạc nữ trên thế giới từ trước đến nay biểu diễn tại sự kiện này sau TLC, Spice Girls và Fifth Harmony.