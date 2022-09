Nhóm nhỏ đầu tiên của Mamamoo chính thức ra mắt

ⓒ RBW

Nhóm nhỏ đầu tiên của Mamamoo mang tên “Mamamoo+” đã chính thức ra mắt vào chiều tối ngày 30/8 với ca khúc “Better”.

“Mamamoo+” gồm có hai thành viên là Solar và Moon-byul. Trước đó, người hâm mộ đã vô cùng kỳ vọng khi có thông tin nhóm nhạc 9 năm tuổi “Mamamoo” sẽ ra mắt nhóm nhỏ đầu tiên.

Ca khúc “Better” còn có sự hợp tác của rapper BIG Naughty. Công ty chủ quản RBW giới thiệu ca khúc này mang thông điệp chữa lành, trong đó những khoảnh khắc được ở bên cạnh người yêu thương sẽ mang lại sự an ủi cho chúng ta giữa cuộc sống không màu.

Mamamoo ra mắt vào năm 2014 với đĩa đơn kỹ thuật số “Don’t Be Happy”, và nhận được sự yêu mến của đông đảo người yêu nhạc với loạt bản hit như “Um Oh Ah Yeh”, “Yes I am”, “Décalcomanie” và “You’re the best”.