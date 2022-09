Album “BETWEEN 1&2” của Twice lọt “Billbaord 200” ở vị trí thứ 3

ⓒ JYP Entertainment

Theo bảng xếp hạng của Billboard công bố ngày 4/9 (giờ địa phương), album mini thứ 11 “BETWEEN 1&2” của nhóm nữ Twice phát hành ngày 26/8 vừa qua đã xếp thứ ba bảng xếp hạng “Billboard 200”. Thành tích này tương tự album đầy đủ thứ ba “Formula of Love: O+T=<3” được Twice phát hành vào tháng 11 năm ngoái.

Twice đang ngày càng ghi nhận những thành tích cao trên bảng xếp hạng “Billboard 200”. Cụ thể, album mini 9 “MORE & MORE” phát hành tháng 6 năm 2020 là sản phẩm đầu tiên của nhóm lọt bảng xếp hạng này. Cũng trong cùng năm, album phòng thu đầy đủ thứ hai “Eyes wide open” xếp thứ 72, sau đó album mini 10 “Taste of Love” đứng thứ 6 ở cùng bảng xếp hạng. Tháng 6 vừa qua, thành viên Nayeon của nhóm đã ra mắt solo với album mini đầu tiên “IM NAYEON”, và sản phẩm này đã lọt “Billboard 200” ở vị trí thứ 7.

Twice đã comeback với đầy đủ đội hình trong năm 2022 với album “BETWEEN 1&2” cùng ca khúc chủ đề “Talk that Talk”, lập được nhiều thành tích đáng nể trên các bảng xếp hạng trong và ngoài nước. Ca khúc “Talk that Talk” đã xếp thứ 49 bảng xếp hạng ca khúc toàn cầu theo ngày và thứ 83 bảng xếp hạng ca khúc tại Mỹ theo ngày của Spotify (ngày 26/8). Số lượt nghe các ca khúc của nhóm đăng tải trên nền Spotify gần đây cũng đã vượt mốc 5 tỷ.

Mặt khác, album mini thứ 11 của nhóm tính đến ngày 24/8 đã đạt hơn 1 triệu bản đặt mua trước. Lượng bán album trong tuần đầu phát hành theo thống kê của Hanteo đạt 532.622 bản. Riêng MV “Talk that Talk” đã liên tiếp lọt top thịnh hành toàn cầu trên Youtube trong 4 ngày, từ 26-30/8.