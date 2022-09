“Friends” của Ji-min (BTS) được truyền thông Mỹ bình chọn là “ca khúc về tình bạn”

ⓒ Big Hit Music

Nền tảng truyền thông về thể thao và giải trí Yardbarker của Mỹ đã công bố danh sách 25 ca khúc về tình bạn có thể dùng để chúc mừng cho cả nhóm (team). Trong đó, ca khúc “Friends” do thành viên Ji-min thuộc Đoàn thiếu niên chống đạn (BTS) sản xuất là bài hát K-pop duy nhất góp mặt trong danh sách này.

Ngoài ra, trong danh sách còn có các ca khúc của những ngôi sao nổi tiếng như “Anytime You Need a Friend” của Mariah Carey, “You're My Best Friend” của Queen, “Real Friends” của Kanye West, “That's What Friends Are For” với sự hợp tác của Dionne Warwich, Gladys Knight, Elton John và Stevie Wonder.

“Friends” là ca khúc do chính Ji-min viết lời và nhạc kiêm sản xuất, với lời ca và giai điệu tươi vui, bắt tai. Ngay từ khi phát hành, ca khúc đã gây được sự chú ý và gần đây còn đạt chứng nhận “vàng” (đạt hơn 50 triệu lượt nghe) của Hiệp hội công nghiệp ghi âm Nhật Bản (RIAJ), cũng như được góp mặt trong album phòng thu đầy đủ thứ 4 của BTS.

Sau khi được phát hành năm 2020, “Friends” còn được truyền thông Indonesia, kênh radio của đài iHeartRadio (Mỹ )và đài phát thanh của Bồ Đào Nha tích cực đưa tin và phát nhân Ngày quốc tế tình bạn. Nhờ đó, ca khúc đã dẫn đầu danh sách được cộng đồng mạng nghĩ đến đầu tiên khi lựa chọn để gửi tặng bạn thân.

Bên cạnh đó, “Friends” cũng nằm trong danh sách 100 ca khúc hay nhất của BTS được tờ Rolling Stone của Mỹ bình chọn, bên cạnh những ca khúc solo khác của Ji-min như “Serendipity”, “Lie” và “Filter”.