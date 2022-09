Seventeen thông báo phát hành EP “DREAM” tại Nhật Bản vào 9/11

ⓒ Apple

Nhóm nhạc nam Seventeen ngày 6/9 thông báo sẽ phát hành đĩa mở rộng (EP) đầu tiên tại Nhật Bản mang tên “DREAM” vào ngày 9/11 năm nay.

“DREAM” có tổng cộng 4 ca khúc, gồm ca khúc chủ đề cùng tên, cùng ca khúc chủ đề “Rock with you” của album mini 9 “Attacca”, phiên bản tiếng Nhật của “All My Love” nằm trong album đặc biệt “Semicolon”, và “Darl+ing” thuộc album phòng thu đầy đủ thứ 4 “Face the Sun”.

Trong đó, “DREAM” là một bài hát tiếng Nhật phù hợp cho những khoảnh khắc lịch sử của Seventeen trong tour diễn tại các nhà thi đấu mái vòm (dome) sắp tới.

Seventeen sẽ tổ chức tổng cộng 6 buổi diễn cho tour diễn thế giới “BE THE SUN” tại ba thành phố lớn ở Nhật Bản, gồm sân vận động mái vòm Kyocera Dome ở thành phố Osaka (19-20/11), sân vận động mái vòm Tokyo Dome (26-17/11) và sân vận động mái vòm Vantelin Dome ở thành phố Nagoya (3-4/12).

Trước đó, album “Face the Sun” của nhóm từng lần lượt xếp thứ hai trên bảng xếp hạng album và bảng xếp hạng album tổng hợp nửa đầu năm 2022 của Oricon.