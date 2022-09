BORN GENE (Kim Jae-joong)

Ca sĩ / Nhóm nhạc: Kim Jae-joong (김재중)

Kim Jae-joong (김재중) Tên album / Đĩa đơn: BORN GENE

BORN GENE Ngày phát hành: 13/09/2022





Ca khúc

1. NOBODY LIKE YOU

2. Tick-Tack (feat. 주호 (SF9)) (Hợp tác cùng Ju-ho của SF9)

3. BPM

4. 묻고싶다 (Anh muốn hỏi)

5. Locking Love

6. Broken Mirror

7. Walking On Water

8. In the rain

9. NOBODY LIKE YOU (Inst.) (Nhạc không lời)





Giới thiệu

Ngày 13/9, nam ca sĩ Kim Jae-joong đã phát hành album phòng thu đầy đủ thứ ba “BORN GENE” và nhận được sự quan tâm từ đông đảo công chúng.





Album gồm 8 bài hát và một bản nhạc không lời, trong đó “NOBODY LIKE YOU” là bài hát chủ đề. Để chuẩn bị cho album full với chất lượng hoàn hảo nhất, nam ca sĩ đã dành rất nhiều tâm huyết và anh hy vọng “BORN GENE” sẽ là món quà tinh thần lớn, chứa đựng tình cảm của anh dành cho người hâm mộ.