Ba Chị Em (Little Women)

Tên tiếng Hàn: 작은 아씨들

Thể loại: Phim truyền hình dài tập

Diễn viên: Kim Go-eun, Nam Ji-hyun, Park Ji-hoo, Kim Mi-sook

Đạo diễn: Shin Ye-ji, Jo Su-yeong, Kim Hee-won

Kịch bản: Jeong Seo-gyeong

Phát sóng lần đầu tại Hàn Quốc: 5/9/2022~

Số tập: 2+

Giới Thiệu:

Bộ phim “Ba Chị Em” tái hiện câu chuyện về ba chị em tuy nghèo nhưng tràn đầy tình yêu thương, cùng nhau đối đầu với gia đình giàu có và quyền lực nhất Hàn Quốc theo cách riêng của mình.

Oh In-ju, diễn viên Kim Go-eun

Oh In-ju là con gái đầu của một gia đình nghèo. Sau khi tốt nghiệp đại học hệ hai năm, cô nhanh chóng tìm việc làm và lao vào kiếm tiền. Vì có sở thích đếm tiền nên cô chọn công việc kế toán tại một công ty xây dựng, cũng là nơi cô bị các đồng nghiệp khinh rẻ.

Vì cho rằng bản thân được cánh đàn ông khá yêu thích nên In-ju định vun vén cho gia đình bằng việc kết hôn. Cô đã chọn một người có vẻ giàu có để lấy làm chồng, nhưng sau đó lại phát hiện anh ta là một tên bịp bợp chỉ được mã bề ngoài nên cô đành phải ly hôn. Việc này đã trở thành một bài học cho cô, khiến cô có suy nghĩ sẽ chỉ tái hôn khi đã thành công. In-ju chỉ có một mơ ước nhỏ bé, đó là cả gia đình có thể được ngủ trong chăn ấm nệm êm, không phải lo lắng cái ăn cho ngày mai trong một căn nhà mùa hè thì mát, mùa đông thì ấm.

Oh In-kyung, diễn viên Nam Ji-hyun

Oh In-kyung là cô con gái thứ hai của gia đình nghèo ấy. Từ nhỏ In-kyung đã học hành chăm chỉ và được các bạn nhớ đến là cô bé nghèo nhưng học giỏi nhất lớp. Cô muốn trở thành nhân vật chính của câu chuyện về đứa trẻ nghèo học hành chăm chỉ, sống đàng hoàng và cuối cùng đạt được thành công.

Tuy nhiên, khi bước vào giảng đường đại học, In-kyung nhận ra rằng cho dù bản thân có chăm chỉ học hành đến đâu thì cũng không làm ra nổi số tiền lãi mà bạn mình nhận được từ khoản vốn của người cha giàu có. Vì vậy, cô đã trở thành một phóng viên để có thể đặt câu hỏi mà không hề run sợ trước những người quyền lực và giàu có. Đến giờ, In-hyung vẫn chưa tìm được đáp án cho câu hỏi tại sao có những người dù rất chăm chỉ nhưng vẫn nghèo và có những người lại dễ dàng trở nên giàu có.

Oh In-hye, diễn viên Park Ji-hoo

Oh In-hye là em gái út của In-ju và In-kyung. Cô được hai người chị của mình hết mực yêu thương. Khi In-hye bị ốm, các chị đã thay phiên nhau chăm sóc cô suốt đêm. Cho dù có phải thắt lưng buộc bụng, hai người chị vẫn mua cho cô giày thể thao Nike, áo khoác dài mùa đông và iPhone.

Tuy nhiên, In-hye không hề cảm thấy thoải mái khi nhận những vật này. Cô biết rằng giày thể thao Nike, áo khoác dài mùa đông có được chính là sự đánh đổi của các chị với những buổi tăng ca, cơn đói, sự chịu khó và nỗi nhục nhã.

Oh Hye-seok, diễn viên Kim Mi-sook

Oh Hye-seok là bà cô của ba chị em. Khi còn trẻ, bà kết hôn với một người lính Mỹ và đến Mỹ sinh sống. Tại đây, bà Oh ly hôn chồng rồi trở thành một y tá. Sau đó, bà trở về Hàn Quốc và bắt đầu đầu tư vào bất động sản, nhờ vậy mà kiếm được một gia tài kếch xù trong lĩnh vực này. Bà Oh là một nhân vật máu lạnh có thể từ bỏ người thân ruột thịt vì tiền.