Huấn luyện viên tinh thần Jegal Gil (Mental Coach Jegal)

Tên tiếng Hàn: 멘탈코치 제갈길

Thể loại: Phim truyền hình dài tập

Diễn viên: Jung Woo, Lee Yoo-mi, Kwon Yul, Park Se-young

Đạo diễn: Son Jeong-hyeon, Lee Ye-rim, Park Gun-wook

Kịch bản: Kim Ban-di

Phát sóng lần đầu tại Hàn Quốc: 12/9/2022~

Số tập: 2+





Giới Thiệu:

Bộ phim “Huấn luyện viên tinh thần Jegal Gil” kể về quá trình một cựu vận động viên “điên khùng” của đội tuyển quốc gia trở thành một huấn luyện viên tinh thần để chữa lành cho các tuyển thủ và chiến đấu chống lại sự bất công.





Jegal Gil (37 tuổi), diễn viên Jung Woo

Jegal Gil là cựu tuyển thủ môn võ Taekwondo quốc gia, hiện đang là cố vấn tâm lý, hay còn được gọi là huấn luyện viên tinh thần, cho các tuyển thủ khác. Anh là một “tên khùng” chăm chỉ và thông minh, được ví như một “chú bò” chân thật, trung thành và có thể biến thành “bò chiến” mỗi khi nổi giận.





Jegal Gil từng gây ra một vụ tai nạn làm đảo lộn làng vận động viên. Sống sót và thoát ra khỏi hố sâu tuyệt vọng, anh trở thành một huấn luyện viên tinh thần để chữa lành trái tim cho những người bị tổn thương như mình. Mang trên mình chiếc mặt nạ của sự hài hước, láu lỉnh và vẻ lạc quan không biết xấu hổ cùng những lời nói kiên định, nhưng ẩn sâu bên trong Jegal Gil lại là nỗi buồn của một đứa trẻ bị bỏ rơi, sự tức giận của một thanh niên nghèo cùng ý chí chống lại những bất công của thế gian. Như nhìn thấy hình ảnh bản thân bị bỏ rơi trước kia, anh có một sự đồng cảm lớn đối với những người bị tổn thương và hy vọng bản thân có thể trở thành “người chữa lành vết thương” cho họ.





Cha Ga-eul (25 tuổi), diễn viên Lee Yoo-mi

Cha Ga-eul từng là vận động viên trượt băng cự ly ngắn đoạt huy chương vàng giải vô địch thế giới nhưng hiện sự nghiệp đang bị tuột dốc. Cô được huấn luyện viên trượt băng Oh Dal-sung công nhận tài năng khi mới 9 tuổi. Chỉ trong vòng 10 năm, Ga-eul đã trở thành vận động viên trượt băng cự ly ngắn giành huy chương vàng tại giải vô địch thế giới và là ngôi sao sáng triển vọng của đội tuyển quốc gia Hàn Quốc. Ga-eul có khuôn mặt đẹp nhưng lạnh lùng như băng trên sân đấu và một cơ thể nhỏ bé yếu đuối nhưng lại có khả năng vượt mặt đối thủ để đảo ngược tình thế vô cùng thông minh. Nhờ vậy mà cô được Oh Dal-sung vô cùng ưu ái. Tuy nhiên, phong độ của Ga-eul đã liên tục sa sút kể từ khi cô không còn dưới trướng của Oh Dal-sung cách đây 4 năm, dẫn đến việc cô bị loại khỏi đội tuyển quốc gia trong 4 năm liên tiếp.





Bỗng một ngày, một người đàn ông xuất hiện trước mặt Ga-eul, một ông chú kỳ lạ tự xưng là bạn của anh trai cô. Người ấy chính là huấn luyện viên tinh thần Jegal Gil.





Gu Tae-man (38 tuổi), diễn viên Kwon Yul

Gu Tae-man từng là vận động viên Taekwondo giành huy chương vàng Thế vận hội. Sau một thời gian dài đấu tranh và gầy dựng thành tích, anh hiện là giám đốc Hiệp hội thể thao kiêm giám đốc Trung tâm nhân quyền Hiệp hội thể thao, đồng thời giữ chức giám đốc Liên đoàn Taekwondo, và là giáo sư khoa Marketing thể thao tại Đại học thể thao Haneol.





Để tồn tại trong một Hiệp hội thể thao nơi các doanh nhân chiếm ưu thế, Tae-man phải liên tục tính toán và vờ như bản thân cũng sành sỏi ngang ngửa một “kỳ thủ cửu đẳng” của giới chính trị, nhưng thật ra bản chất thật của anh vẫn chỉ là một vận động viên. Tae-man thích những “tên khùng” hoạt bát hơn là những con người “đầu toàn sạn” chỉ biết bày mưu tính kế. Anh là một người chỉ huy sẵn sàng quan tâm giúp đỡ cấp dưới trong hàng ngũ của mình miễn là người đó chịu nghe lời.





Park Seung-ha (34 tuổi), diễn viên Park Se-young

Park Seung-ha là một cựu bác sĩ khoa thần kinh, hiện đang là tiến sĩ thuộc nhóm hỗ trợ tâm lý tại làng vận động viên. Cô có một tuổi thơ tươi đẹp mà không gặp sóng gió lớn nào, sau đó nhập học trường y theo ý bố mẹ và chọn chuyên khoa thần kinh vì sợ máu. Sau khi bị mất tấm vé thực tập trong lần chữa trị cho bệnh nhân đầu tiên, Seung-ha đã xin nghỉ việc tại bệnh viện và nộp đơn vào vị trí tư vấn tâm lý cho các tuyển thủ quốc gia dù biết đây là một công việc khắc nghiệt. Lý do là vì cô muốn thử sức tại một nơi đầy sự tích cực, đam mê và thử thách.





Nhưng nếu bệnh viện tâm thần là địa ngục thì làng vận động viên là bãi chiến trường. Các cầu thủ giống như những người lính kiệt sức sau những trận chiến không hồi kết. Seung-ha vụng về đã trải qua mấy năm làm việc với lá đơn từ chức bên mình như một nhân viên văn phòng thứ thiệt. Sau đó thì cô cũng tìm được sự ổn định trong công việc nhờ tiến sĩ Song, một nhà nghiên cứu tâm lý cấp cao. Tuy nhiên, cuộc sống của cô lại thay đổi khi “tên kia” xuất hiện.