Hàng loạt sự kiện biểu diễn nghệ thuật tại Lễ hội văn hóa Hàn Quốc 2022 từ 30/9 đến 8/10 ở Seoul

Bộ Văn hóa, thể thao và du lịch cùng Quỹ giao lưu văn hóa quốc tế Hàn Quốc (KOFICE) sẽ đồng tổ chức “Lễ hội văn hóa Hàn Quốc 2022” từ ngày 30/9 đến 8/10. Đây là lễ hội làn sóng văn hóa Hàn Quốc (Hallyu) toàn cầu, quy tụ hầu hết các ngôi sao K-pop hàng đầu.

Sự kiện lần này sẽ được tổ chức tại quảng trường Gwanghwamun và khu vực sân vận động phức hợp Jamsil ở Seoul. Cụ thể, vào lúc 7 giờ tối ngày 30/9 sẽ diễn ra đêm lễ hội tại cung Gyeongbuk (Seoul), mang đến cho người xem những màn trình diễn vẽ tranh thủy mặc, biểu diễn nhạc cổ điển với chủ đề “Văn hóa Hàn Quốc, tương lai nở hoa trong cung”, thể hiện sự đan xen nét văn hóa xưa và nay của Hàn Quốc.

Trong lễ khai mạc ngày 1/10 sẽ có sự tham gia của các ca sĩ như Kyu-hyun, Kim Na-young, Paul Kim, cùng những ca khúc của các bộ phim truyền hình nổi tiếng như “Khách sạn ánh trăng”, “Hậu duệ Mặt trời”, “Mùa hè yêu dấu của chúng ta”, “Những bác sĩ tài hoa”. Tiếp đó, đêm diễn ngày 2-3/10 sẽ có sự góp mặt của nhóm nam The Boyz và nhóm nữ Oh My Girls.

Đặc biệt, sự kiện “The-K Concert” sẽ diễn ra vào ngày 7/11 tại sân vận động phức hợp Jamsil, với dàn sao đình đám gồm Monsta X, Blank2y, Stay C, IVE, NCT Dream, MCND, Thiếu nữ vũ trụ (WJSN), Winner, Zico, Cravity, cùng ca sĩ kiêm nhạc sĩ người Mỹ MAX.

Bên cạnh K-pop còn diễn ra các buổi biểu diễn nhạc Jazz, ballad, Hip-hop, và các màn trình diễn của các nhóm nhạc indie hay DJ. Từ ngày 3-8/10 sẽ liên tiếp diễn ra các buổi biểu diễn của hàng loạt nghệ sĩ tại sân vận động phức hợp Jamsil.

Người dân có thể đăng ký trước để nhận vé thưởng thức các sự kiện đêm 30/9 và 1/10 trên trang chủ của sự kiện. Vé xem “The-K Concert” được bán trên trang đặt vé trực tuyến Interpark.