Truyền thông quốc tế dành lời khen cho tour diễn tại Mỹ của Verivery

ⓒ JELLYFISH Entertainment

Nhóm nhạc nam Verivery hiện đang trong tour diễn tại Mỹ mang tên “2022 Verivery Concert Page : O US& Latin America”. Tính đến nay, nhóm đã hoàn tất thành công các buổi diễn tại 11 thành phố lớn từ miền Đông đến miền Nam nước Mỹ, gồm Boston, New Haven, Bethlehem, New York, Atlanta, Orlando, Covington, Chicago, Minneapolis, Lawrence, Dallas.

Công ty chủ quản Jellyfish Entertainment ngày 4/10 cho biết Verivery đang trong tour diễn vòng quanh nước Mỹ và nhận được sự chào đón cùng tình cảm nồng nhiệt của người hâm mộ bản xứ. Tờ Bưu điện Hoa Nam buổi sáng (SCMP) của Hong Kong đánh giá Verivery đang tiến về phía trước với bản ngã hoàn thiện của mình, nhóm mang một sức mạnh có thể bù đắp lại khoảng thời gian bị đánh mất bởi đại dịch COVID-19.

Trong tour diễn tại Mỹ lần này, Verivery đã mang đến cho người hâm mộ những ca khúc nằm trong album phòng thu đầy đủ “SERIES 'O' 'ROUND 3 : WHOLE” phát hành hồi tháng 4 vừa qua, cùng những bản hit của nhóm trong thời gian qua. Ngoài ra, các nhóm nhỏ của Verivery cũng đã có những màn trình diễn đặc sắc, cùng sự kiện bất ngờ trong suốt tour diễn, giúp nhóm tiến thêm một bước đến gần hơn với người hâm mộ toàn cầu.

Từ nay cho đến 16/10, Verivery sẽ tiếp tục biểu diễn tại 5 thành phố nữa trong tour diễn tại Mỹ lần này.