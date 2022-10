Michael Bolton tổ chức concert tại Hàn Quốc sau 8 năm

Ngôi sao nhạc Pop người Mỹ Michael Bolton sẽ tổ chức show diễn tại sân vận động mái vòm Sky Dome ở Seoul, Hàn Quốc trong hai ngày 8-9/11 mang tên “Encore, Michael Bolton Live in Seoul”.

Michael Bolton sinh năm 1953, năm nay đã 69 tuổi, là một ca sĩ kiêm nhạc sĩ được biết đến rộng rãi với người hâm mộ tại Hàn Quốc bởi là nghệ sĩ da trắng hát thể loại nhạc R&B và soul, có sự ảnh hưởng mạnh mẽ của nhạc pop (còn được gọi là Blue-eyed soul).

Nam ca sĩ gạo cội từng lập nhiều thành tích nổi bật như bán hơn 75 triệu bản album với các bản hit như “When a man loves a woman” hay “How Am I Supposed To Live Without You”.

Đây là lần đầu tiên sau 8 năm, Michael Bolton có chuyến lưu diễn tại Hàn Quốc kể từ concert năm 2014 ở Seoul. Tham gia show diễn ra lần này còn có nữ ca sĩ So-hyang và nam ca sĩ Jeong Hong-il.