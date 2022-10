Dreamcatcher đứng đầu bảng xếp hạng album trên iTunes tại 21 quốc gia

ⓒ Dreamcatcher Company

Nhóm nhạc Dreamcatcher của 7 cô gái Jiyu, Sua, Siyeon, Handong, Yoohyeon, Dami và Gahyeon sẽ trình làng ca khúc chủ đề "Vision" trên “M Countdown” của đài Mnet vào 6 giờ tối nay (13/10).

Giai thoại có một không hai cùng màn vũ đạo điêu luyện đầy màu sắc là món quà nhóm muốn gửi gắm đến fan toàn cầu thông qua VISION.

Trước đó, Dreamcatcher cũng thể hiện sự hiện diện mạnh mẽ trên iTunes ở Mỹ với album mini thứ 7: "Apocalypse: Follow Us". Ngay sau khi phát hành vào ngày 11/10, album đã đứng đầu bảng xếp hạng iTunes toàn cầu, bao gồm Mỹ, Anh, Úc, Brazil, Chile, Đan Mạch, Indonesia, Phần Lan, Đức và Singapore, cho thấy sự quan tâm đông đảo giành cho nhóm.

Dreamcatcher đã đứng đầu trong album mini thứ 5 Dystopia: Loose Myself, album mini thứ 6 Dystopia: Road to Utopia, album dài thứ 2 Apocalypse: Save Us, và album mini thứ 7 trên toàn thế giới.

"VISION" là sự quyện hòa của âm thanh điện tử dòng dark techno và âm thanh metal rock, tạo cảm giác mạnh mẽ và chất riêng của Deamcatcher.