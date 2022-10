Concert của BTS ở Busan sẽ được phát sóng trực tiếp trên JTBC vào ngày 15

ⓒ YONHAP News

Concert BTS Yet to Come in Busan concert được lên kế hoạch với mục đích quảng bá cho Hội chợ triển lãm Thế giới Busan 2030. Là 1 nhóm nhạc được yêu thích trên toàn cầu, những sân khấu tuyệt vời của BTS được kỳ vọng sẽ là buổi “khai màn” thành công góp phần thu hút sự chú ý của công chúng trong và ngoài nước về không chỉ K-pop mà còn cả về văn hóa Hàn Quốc và thành phố Busan.

Buổi concert sẽ được phát sóng trực tiếp khoảng 120 phút lúc 6 giờ (giờ địa phương) chiều ngày 15/10 trên đài JTBC.