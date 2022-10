Công lý mù (Blind)

Tên tiếng Hàn: 블라인드

Thể loại: Phim truyền hình dài tập

Diễn viên: Ok Taec-yeon, Ha Seok-jin, Jeong Eun-ji

Đạo diễn: Kim Seong-min, Choi Yeon-ho, Yoon Jeong-bin, Shin Yong-hui

Kịch bản: Kwon Gi-gyeong

Phát sóng lần đầu tại Hàn Quốc: 16/9/2022~5/11/2022

Số tập: 16

Giới Thiệu:

Bộ phim “Công lý mù” kể về câu chuyện những người dân bình thường trở thành nạn nhân oan ức trong khi thủ phạm vẫn nhắm mắt làm ngơ trước sự thật khó tin.

Ryu Sung-joon, diễn viên Ok Taec-yeon

Ryu Sung-joon là một hạ sĩ cảnh sát 30 tuổi thuộc Đội đặc nhiệm 4. Được trời phú cho chiều cao, cơ bắp vạm vỡ và vẻ đẹp trai nhưng anh chỉ vận dụng ngoại hình của mình khi cần bắt tội phạm. Không thể quên được cảm giác rùng mình vì vui sướng mỗi khi còng cổ tay tội phạm, Sung-joon đã coi bộ sofa của đồn cảnh sát như của nhà mình và thường xuyên phải mai phục điều tra như cơm bữa. Anh chính là người xuất hiện đầu tiên tại hiện trường vụ án và luôn dùng toàn bộ sức lực cơ thể thay vì đầu óc để truy đuổi tội phạm.

Có cha là một thẩm phán Tòa án tối cao được kính trọng, mẹ sắp được bổ nhiệm làm Bộ trưởng Phúc lợi và anh trai duy nhất là thẩm phán, một người xuất thân “ngậm thìa vàng” như Sung-joon lại có tính cách liều lĩnh và không biết suy nghĩ. Tuy nhiên, nếu có ai đó nói đùa về xuất thân của anh, Sung-joon không thể bật cười cho qua được, bởi vì ký ức tuổi thơ của anh dường như lại là của một người khác.

Ryu Sung-hoon, diễn viên Ha Seok-jin

Ryu Sung-hoon là một thẩm phán 35 tuổi làm việc tại Bộ phận Giải quyết hình sự 44 thuộc Tòa án thành phố Muyeong. Khi theo học Đại học quốc gia Seoul, anh đã đỗ thủ khoa kỳ thi tư pháp và tốt nghiệp thủ khoa Viện đào tạo tư pháp, rồi trở thành thẩm phán phụ trách ban hành lệnh bắt giữ tại Viện Kiểm sát khu vực Trung Seoul sau khi đảm nhiệm chức vụ nghiên cứu viên xét xử tại Tòa án tối cao. Với tài năng và xuất thân “ngậm thìa vàng”, Sung-hoon được coi là ứng cử viên cho vị trí Chánh án Tòa án tối cao trong tương lai. Tuy nhiên, một ngày nọ, anh bất ngờ bị giáng chức xuống Tòa án thành phố Muyeong ở ngoại ô Seoul vì đã không do dự ban hành lệnh bắt giữ cựu Chánh án Tòa án tối cao bất chấp lời đe dọa của các tiền bối.

Làm đúng theo nguyên tắc “thẩm phán phải xét xử theo luật pháp và lương tâm” mà Hiến pháp quy định, Sung-hoon không cho phép bản thân quên rằng cuộc sống của một người phụ thuộc vào phán xét của anh. Cho dù bị cáo có xấu xa đến đâu, anh sẽ làm hết sức đến cùng để không buộc tội oan người vô tội.

Jo Eun-ki, diễn viên Jeong Eun-ji

Jo Eun-ki là một nhân viên công tác xã hội 29 tuổi. Là một đứa con riêng chưa từng thấy mặt cha kể từ khi sinh ra, không có việc gì có thể làm Eun-ki bất ngờ hay bị sốc. Cô có tính cách hào sảng và tinh tế không giống như tuổi đời còn trẻ của mình. Xinh đẹp và mạnh mẽ, Eun-ki giống như một viên sỏi vẫn luôn lấp lánh cho dù sóng gió có đi qua.

Khi còn đi học, Eun-ki không hiểu tại sao nghèo và không có cha lại trở thành lý do để các bạn bắt nạt và đánh đập mình. Cho dù có oan ức và tức giận thì cô cũng không có nơi xả ra. Vì vậy, Eun-ki đã khiến những kẻ bắt nạt mình phải trả cả vốn lẫn lãi, cũng là lý do cô bị đưa ra xét xử tại phiên tòa cho trẻ vị thành niên. Đây cũng lúc Eun-ki gặp được ân nhân của mình, thẩm phán Ryu Il-ho, cũng là một sự kiện may mắn và trở thành bước ngoặt của cuộc đời cô. Eun-ki xóa bỏ sự tức giận, oán hận và mong muốn trả thù để ấp ủ ước mơ được ngồi vào vào vị trí ấy. Nếu cô gặp một đứa trẻ cần giúp đỡ giống mình, Eun-ki sẽ giang rộng bàn tay. Cho dù không thể cứu thế giới thì ít nhất cô vẫn hi vọng mình có thể cứu được cuộc đời của một đứa trẻ.