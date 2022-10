LE SSERAFIM lọt top bảng xếp hạng Spotify 24 quốc gia với “ANTIFRAGILE”

ⓒ SOURCE MUSIC

Theo Spotify, nền tảng nghe nhạc lớn nhất thế giới, ca khúc mới nhất của nhóm nhạc nữ LE SSERAFIM mang tên “ANTIFRAGILE” đã vươn 43 hạng để lọt vào “Top 50” trên Spotify toàn cầu vào ngày 18/10, trở thành ca khúc có sự thăng hạng “chóng mặt nhất” trong 200 bài hát mới thêm vào BXH ngày hôm đó. Điều đó giúp cho LE SSERAFIM trở thành một trong 4 nhóm nữ K-pop duy nhất có tên trong bảng xếp hạng trên.

Thêm vào đó, “ANTIFRAGILE” còn chứng tỏ được độ hot của mình khi lọt top bảng xếp hạng các bài hát nghe nhiều trong ngày của Spotify ở 15 quốc gia vào ngày 17/10, nhưng chỉ một ngày sau đó đã tăng thành 24 quốc gia/vùng lãnh thổ. Cụ thể, ca khúc dành được hạng 41 tại Mỹ; hạng 51 tại Nhật Bản (tăng 43 bậc), hạng 2 tại Singapore, hạng 5 (Thái Lan) và hạng 12 (Hồng Kông). Ca khúc b-side “Good Parts (when the quality is bad but I am)” trong album mini lần này cũng không kém cạnh mấy khi đạt thành tích tương tự trên Spotify ở 8 quốc gia/vùng lãnh thổ.

Tại Spotify quê nhà Hàn Quốc, “ANTIFRAGILE” giữ vững ngôi vị đầu bảng trong 2 ngày liên tiếp là 18-19/10. Không chỉ riêng bài hát chủ đề đạt thành tích tốt, 4 bài hát còn lại trong album mini thứ 2 của các cô nàng LE SSERAFIM cũng đều lọt top và đang trên đà thăng hạng liên tục.

Ngoài ra, “ANTIFRAGILE” cũng thu được nhiều thành tích tốt trên các bảng xếp hạng khác trong nước. Chỉ riêng trong ngày phát hành 17/10, ca khúc đứng hạng thứ 23 trên Melon và 26 trên Gene và đã vụt lên hạng 12 ngay ngày hôm sau trên cả hai bảng xếp hạng trên. Đặc biệt, ca khúc liên tục giữ vững hạng 2 trong hai ngày 17-18/10 và bất ngờ vươn lên đứng đầu lúc 4h chiều ngày 19/10 trên bảng xếp hạng Bugs.