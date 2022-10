BTS quyết định nhập ngũ

ⓒBig Hit Entertainment

Toàn bộ các thành viên của nhóm nhạc Đoàn thiếu niên chống đạn (BTS) đã quyết định sẽ lần lượt nhập ngũ, bắt đầu từ anh cả Jin. Quyết định này của nhóm đã đặt dấu chấm hết cho những tranh cãi kéo dài suốt nhiều năm qua về vấn đề đặc cách nghĩa vụ quân sự.

Công bố quyết định nhập ngũ

Công ty quản lý BigHit Music của nhóm BTS ngày 17/10 cho biết thành viên Jin sẽ xin hủy quyết định hoãn nhập ngũ vào cuối tháng này, và tuân theo các quy trình nhập ngũ của Cơ quan quản lý nhập ngũ để thực hiện nghĩa vụ quân sự (MMA). Các thành viên còn lại cũng sẽ lần lượt nhập ngũ tùy theo kế hoạch cá nhân của mỗi người.

Trong số các thành viên của BTS, anh cả Jin sinh năm 1992, năm nay đã 30 tuổi. Mặc dù đã qua độ tuổi nhập ngũ, nhưng căn cứ theo Luật nghĩa vụ quân sự sửa đổi vào năm 2020, Jin được hoãn nhập ngũ cho tới cuối năm nay do được sự tiến cử từ Bộ trưởng Văn hóa, thể thao và du lịch. Với quyết định trên, Jin sẽ thực hiện nghĩa vụ quân sự theo lệnh gọi nhập ngũ của MMA. Sớm là trong năm nay, người hâm mộ sẽ có thể bắt gặp hình ảnh của anh trong bộ trang phục quân đội.

Tranh cãi về vấn đề nhập ngũ của BTS và ý nghĩa

Vấn đề nhập ngũ của nhóm nhạc Đoàn thiếu niên chống đạn đã là một đề tài tranh cãi suốt nhiều năm qua. Đông đảo người hâm mộ cho rằng cần đặc cách nghĩa vụ quân sự cho các thành viên BTS để ghi nhận những đóng góp to lớn giúp nâng cao vị thế quốc gia của nhóm. Ngược lại, cũng có ý kiến cho rằng phải đảm bảo tính công bằng trong việc thực hiện nghĩa vụ quân sự, không có ngoại lệ. Ngoài ra, BTS cũng không thuộc đối tượng được đặc cách nghĩa vụ quân sự căn cứ theo pháp luật hiện hành. Hiện tại, theo Luật nghĩa vụ quân sự của Hàn Quốc, chỉ những tài năng nghệ thuật, thể thao xuất chúng, đạt giải cao tại các cuộc thi quốc tế lớn mới được đặc cách nghĩa vụ quân sự, để tạo điều kiện giúp họ có thể tiếp tục hoạt động trong lĩnh vực đó. Đối tượng đặc cách không bao gồm các nghệ sĩ văn hóa đại chúng. Nhiều ý kiến cho rằng Chính phủ nên cho phép BTS thực hiện nghĩa vụ quân sự thay thế, nhưng quá trình thảo luận tại Quốc hội vẫn chỉ “giậm chân tại chỗ” suốt thời gian qua.

Trên thực tế, có thể nói những thành quả mà BTS gặt hái được không hề thua kém bất cứ một tài năng nghệ thuật, thể thao nào được hưởng đặc cách nghĩa vụ quân sự trong thời gian qua. Album chính thức thứ 4 được nhóm phát hành vào năm 2020 mang tên “Map Of The Soul: 7” đã càn quét vị trí quán quân tại 5 thị trường âm nhạc lớn trên toàn cầu là Mỹ, Nhật Bản, Anh, Đức và Pháp. Trong năm ngoái, nhóm đã thắng giải thưởng “Nghệ sĩ của năm”, giải thưởng cao nhất tại “Lễ trao giải âm nhạc Mỹ”, một trong ba giải thưởng âm nhạc lớn nhất của xứ sở cờ hoa. Trước BTS, chưa từng có một nghệ sĩ đại chúng nào của châu Á gặt hái được những thành tựu vang dội như vậy trên sân khấu quốc tế. Xét về khía cạnh kinh tế hay nâng cao hình ảnh quốc gia, có thể nói nhóm nhạc BTS đã cống hiến rất lớn cho lợi ích của Hàn Quốc. Đây là một điều mà không ai có thể phủ nhận.

Tuy nhiên, theo luật hiện hành, tất cả nam giới Hàn Quốc đều phải hoàn thành nghĩa vụ quân sự. Tâm lý chung của đông đảo người dân Hàn Quốc là không chấp nhận bất cứ ngoại lệ nào. Trong quá khứ, từng có trường hợp một ứng cử viên Tổng thống tiềm năng bị thua cuộc do tranh cãi về vấn đề nghĩa vụ quân sự của con cái. Do vậy, vấn đề nghĩa vụ quân sự của các nghệ sĩ nổi tiếng tại Hàn Quốc luôn là một chủ đề thu hút được sự quan tâm lớn của dư luận. Mặc dù việc những người này có nhập ngũ hay không cũng không ảnh hưởng lớn tới nguồn binh lực, nhưng lại tác động lớn về mặt xã hội. Do vậy, phần lớn các nghệ sĩ nổi tiếng của Hàn Quốc vẫn hoàn thành nghĩa vụ quân sự như những người khác, ai không chịu thực hiện nghĩa vụ dù có từng nổi tiếng đến mấy cũng có thể sẽ bị “tẩy chay”.

Tuy nhiên, lần này nhóm nhạc BTS đã chấm dứt vấn đề nhạy cảm một cách gọn ghẽ. Do các thành viên sẽ lần lượt nhập ngũ trong thời gian tới, đồng nghĩa với việc nhóm sẽ phải mất từ hai tới ba năm mới có thể hoạt động nhóm trở lại với đầy đủ thành viên. Quyết định lần này của BTS đã nhận được sự tán thưởng lớn từ người hâm mộ.

Sau quyết định nhập ngũ của BTS, việc đảm bảo tính công bằng trong chế độ nhập ngũ hiện hành lại đang nổi lên như một vấn đề cấp thiết.