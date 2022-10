Hàn Quốc đẩy mạnh phòng chống ma túy

ⓒYONHAP News

Viện Kiểm sát Hàn Quốc đang triển khai cuộc chiến chống ma túy quyết liệt, trong bối cảnh số tội phạm tội ma túy trong vòng vài năm trở lại đây có sự gia tăng đột biến.

Nhóm điều tra chung đặc biệt

Viên Kiểm sát tối cao Hàn Quốc 14/10 công bố về việc thành lập Nhóm điều tra chung đặc biệt về tội phạm ma túy, có sự tham gia của các cơ quan hữu quan, đặt tại 4 Viện Kiểm sát trên toàn quốc gồm Viện Kiểm sát khu vực Trung Seoul, Viện Kiểm sát thành phố Incheon, Viện Kiểm sát thành phố Busan, Viện Kiểm sát thành phố Gwangju. Các cơ quan hữu quan tham gia vào Nhóm điều tra đặc biệt bao gồm Cơ quan Hải quan, Cơ quan Tình báo quốc gia, Cơ quan An toàn thực phẩm và dược phẩm, Bộ Y tế và phúc lợi, Ủy ban Phát thanh, truyền hình và truyền thông cùng chính quyền các địa phương.

Nhóm điều tra chung đặt tại 4 Viện Kiểm sát sẽ bao gồm công tố viên chuyên trách về ma túy và từ 10-15 điều tra viên về ma túy. Ngoài ra, Cơ quan Hải quan, Cơ quan Cảnh sát biển, Cơ quan an toàn thực phẩm và dược phẩm, cùng chính quyền các địa phương cũng sẽ cử nhân lực chuyên môn tham gia. Tổng cộng, Viện Kiểm sát tối cao sẽ bố trí 252 nhân lực chuyên trách về điều tra tội phạm ma túy.

Nhóm điều tra đặc biệt sẽ tập trung điều tra các vụ buôn lậu ma túy quy mô lớn, buôn bán ma túy trái phép, buôn bán ma túy trên mạng internet thông qua các trang web đen. Các công tố viên chuyên trách về ma túy sẽ phụ trách những vụ án cần ban lệnh bắt giữ, lập ra một mạng lưới điều tra chặt chẽ bao phủ các tỉnh thành, bao quát toàn bộ quy trình từ buôn lậu cho tới phân phối và sử dụng ma túy.

Ngoài ra, Viện Kiểm soát tối cao có kế hoạch mở rộng các chương trình điều trị cai nghiện, tái hòa nhập cộng đồng cho những người nghiện ma túy; tích cực phối hợp với cơ quan y tế để tăng số giường điều trị cai nghiện; đồng thời xúc tiến sửa đổi chế độ liên quan.

Sau quá trình điều chỉnh quyền điều tra với Cơ quan Cảnh sát vào năm ngoái, các công tố viên bị mất quyền điều tra trực tiếp đối với các tội phạm ma túy lớn. Tuy nhiên, ngày 10/9 vừa qua, Bộ Tư pháp Hàn Quốc đã sửa đổi một phần trong “Quy định về phạm vi mở điều tra của công tố viên”. Theo nội dung sửa đổi, các công tố viên lại có thể tham gia vào quá trình điều tra tội phạm ma túy như trước.

Quốc gia “sạch” ma túy

Việc Viện Kiểm sát Hàn Quốc tuyên chiến mạnh mẽ với ma túy xuất phát từ sự gia tăng nghiêm trọng các vụ tội phạm ma túy thời gian gần đây. Theo Viện Kiếm sát, trong vòng 7 tháng đầu năm nay, số tội phạm ma túy bị phát hiện là 10.575 người, tăng 12,9% so với cùng kỳ năm trước (9.363 người). Lượng ma túy bị thu giữ đã tăng từ 154,6 kg năm 2017 lên 1.295,7 kg trong năm ngoái, tăng gấp 8 lần trong vòng 5 năm. Nếu tiếp tục xu thế này thì số tội phạm ma túy trong cả năm 2022 sẽ đạt mức cao kỷ lục.

Số tội phạm ma túy bị bắt giữ trong nước vượt ngưỡng 10.000 người lần đầu tiên vào năm 1999, sau đó dao động trong khoảng từ 7.000-14.000 người trong các năm tiếp theo. Số tội phạm ma túy đã tăng vọt từ 8.000 người năm 2018 lên 10.400 người năm 2019, rồi sau đó tiếp tục tăng mạnh, đạt 12.209 người năm 2020, 16.153 người năm 2021. Chỉ riêng trong 7 tháng đầu năm nay, số tội phạm ma túy đã vượt ngưỡng 10.000 người. Trong thời gian qua, Hàn Quốc tự hào là quốc gia “sạch ma túy”, và được cộng đồng quốc tế công nhận. Tiêu chuẩn quốc gia “sạch ma túy” là số tội phạm ma túy trên 100.000 dân không vượt quá 20 người. Tuy nhiên, xét về mặt thống kê thì Hàn Quốc đã đánh mất danh vị “quốc gia sạch ma túy”.

Có hai lý do chính khiến số tội phạm ma túy tăng vọt. Trước tiên là do giờ đây, ma túy có thể dễ dàng được mua bán trên mạng trực tuyến với giá rẻ. Thứ hai là do số tội phạm ma túy người nước ngoài tăng vọt. Đặc biệt, số con nghiện tại Hàn Quốc đang có chiều hướng tăng, các loại ma túy đang được bán ra với giá cao gấp 5-10 lần so với giá chung trên quốc tế, nên các tổ chức ma túy quốc tế đang tích cực thiết lập hệ thống phân phối ma túy tại Hàn Quốc. Người nước ngoài cư trú trong nước cũng đang mở rộng phạm vi hoạt động, chuyển từ chỉ sử dụng ma túy sang thành sản xuất và buôn bán ma túy, thậm chí còn lập ra tổ chức riêng. Ngoài ra, giới trẻ ngày nay đang đánh mất cảnh giác trước ma túy, coi ma túy như một nét văn hóa “Hipster” thể hiện cá tính, thích cái mới mẻ. Nghiêm trọng hơn, số tội phạm ma túy tuổi teen cho tới ngoài 20 tuổi đang có sự gia tăng nhanh chóng.