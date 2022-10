Jungkook (BTS) trở thành nghệ sĩ K-pop đầu tiên trụ lại lâu nhất trên bảng xếp hạng Spotify toàn cầu

ⓒ Big Hit Music

Em út Jungkook của nhóm nam Đoàn thiếu niên chống đạn (BTS) gần đây đã viết nên một trang sử mới cho các ca sĩ solo Hàn Quốc nói riêng và cho âm nhạc K-pop nói chung trên Spotify, nền tảng âm nhạc lớn nhất thế giới.

Bài hát “Left and Right”, do Jungkook và ca sĩ kiêm nhạc sĩ người Mỹ Charlie Puth phát hành, đã nằm trong Top bảng xếp hạng các bài hát được nghe nhiều trên Spotify toàn cầu liên tục trong vòng 120 ngày (tính đến 21/10). Ngoài ra, “Left and Right” cũng đạt được thành tích tương tự trên Spotify Mỹ.

“Left and Right” trước đó đã cho thấy độ hot của mình trên Spotify khi đạt 100 triệu lượt nghe chỉ trong 24 ngày, 200 triệu lượt nghe trong 61 ngày và 300 triệu lượt nghe trong 104 ngày.

Ngoài ra, ca khúc còn liên tục đứng vững trên bảng xếp hạng iTunes trong vòng 119 ngày và bảng xếp hạng Billboard (Mỹ) trong vòng 16 tuần sau khi phát hành (tính đến 21/10).

Với các thành tích này, Jungkook đã tô sáng thêm cho “ánh hào quang” của mình khi lập kỷ lục trở thành nghệ sĩ K-pop đầu tiên trụ lại lâu nhất từ trước đến nay trên tất cả các bảng xếp hạng nói trên.