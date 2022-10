Highlight hóa thân thành ma nơ canh trong album mini thứ 4 “AFTER SUNSET” phát hành ngày 7/11

ⓒ Around Us Entertainment

Ngày 24/10, nhóm nhạc nam Highlight vừa đăng tải trên trang mạng xã hội của nhóm một video ngắn giới thiệu cho đợt trở lại với album mini “AFTER SUNSET” vào ngày 7/11. Nhóm sẽ quảng bá ca khúc chủ đề “Alone” với đội hình 4 thành viên Yoon Doo-joon, Yang Yo-seob, Lee Gi-kwang và Son Dong-woon.

Đoạn video ngắn cho thấy sự tương phản giữa một Highlight hóa thân thành 4 con ma nơ canh đứng yên trong phòng kính và một Highlight đang quan sát chúng từ bên ngoài. Khung cảnh đó toát lên một bầu không khí bí ẩn, khơi dậy nhiều suy đoán về thông điệp có thể được chứa trong album lần này.

Tháng 3 năm nay, nhóm đã phát hành album đầy đủ đầu tiên mang tên “DAYDREAM”. Sau đó, cả bốn thành viên đều tích cực quảng bá solo với các đêm diễn concert và các sự kiện gặp mặt người hâm mộ. “AFTER SUNSET” là album trở lại đoàn tụ đầy đủ 4 thành viên sau 8 tháng nên được khán giả rất mong đợi.

Đặc biệt, ca khúc chủ đề “Alone” đã được chính các anh chàng “spoil” bật mí trong buổi biểu diễn thứ hai của Đại hội thể thao Highlight mang tên “2022 Highlight Fan-Con” tổ chức vào ngày 16/10 vừa qua. Giai điệu ngân nga "Because I'm alone, I alone without you" khiến khán giả tò mò về ca từ của toàn bộ bài hát “Alone”.

Highlight sẽ tuần tự công bố danh sách bài hát, bản xem trước album, ảnh concept, các giai điệu nổi bật và đoạn giới thiệu video âm nhạc trước khi họ chính thức trở lại vào ngày 7/11.