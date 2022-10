Seventeen tổ chức nhiều sự kiện đa dạng trong tour diễn tại Nhật Bản

ⓒ PLEDIS Entertainment

Nhóm nhạc nam Seventeen sẽ bắt đầu tour diễn tại Nhật Bản mang tên “SEVENTEEN WORLD TOUR [BE THE SUN] – JAPAN” từ ngày 19-20/11 tại sân vận động Kyocera Dome, thành phố Osaka, ngày 26-27/11 tại sân vận động Tokyo Dome, thành phố Tokyo và kết thúc ngày 3-4/12 tại sân vận động Vantelin Dome, thành phố Nagoya. Bên cạnh đó, trước và sau các đêm diễn, nhóm sẽ tổ chức nhiều sự kiện đa dạng tại các khu vực lân cận địa điểm tổ chức concert để người hâm mộ có thể tham gia.

Các sự kiện này gọi là “SEVENTEEN BE THE SUN THE CITY, được đặt theo tên chuyến lưu diễn vòng quanh thế giới của Seventeen “BE THE SUN”, mang ý nghĩa “Seventeen như ánh mặt trời chiếu sáng thành phố”.

Trước hết, tại Osaka, từ ngày 27/10, tàu tốc hành Nankai có dán hình ảnh của Seventeen sẽ đi từ nhà ga Namba đến Sân bay Quốc tế Kansai. Từ ngày 12/11, xe tham quan HEP FIVE có dán hình ảnh của Seventeen sẽ đặt tại Phố mua sắm Ebisubashi và 18 địa danh thuộc Osaka, các địa điểm sẽ được kết nối với nhau bằng tem kỹ thuật số.

Điểm nhấn của sự kiện tại Tokyo là vào các ngày cuối tuần từ 19/11 đến 4/12, tòa tháp Tokyo Skytree, một trong những địa danh tiêu biểu của Tokyo, sẽ tổ chức chiếu sáng bằng đèn LED theo màu biểu tượng của tour diễn “BE THE SUN” là màu cam và hai màu biểu tượng của Seventeen là Rose Quartz và Serenity. Tại Nagoya cũng sẽ tổ chức chiếu sáng đặc biệt để “tô màu” cho khu mua sắm và giải trí Sakae thuộc trung tâm thành phố.

Mặt khác, SEVENTEEN sẽ phát hành đĩa mở rộng (EP) đầu tiên tại Nhật Bản mang tên “DREAM” vào ngày 9/11 trước chuyến lưu diễn.