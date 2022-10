Jungkook, BTS và Blackpink được xướng tên trong nhiều đề cử của People's Choice Awards (Mỹ)

ⓒ YONHAP News

Ngày 26/10, nhóm nhạc nam Đoàn thiếu niên chống đạn (BTS) cùng thành viên Jungkook và nhóm nhạc nữ Blackpink đã được xướng tên trong loạt danh sách các đề cử của lễ trao giải Sự lựa chọn của công chúng (People's Choice Awards), giải thưởng Mỹ nhằm vinh danh các nhân vật và tác phẩm trong văn hóa đại chúng.

Cụ thể, BTS được đề cử ở tổng cộng ba hạng mục Nhóm nhạc của năm, Video âm nhạc của năm (Yet To Come) và Tour diễn của năm (Permission to Dance on Stage). Bài hát “Left and Right” song ca bởi thành viên Jungkook và ca sĩ kiêm nhạc sĩ người Mỹ Charlie Puth cũng được đề cử ở hai hạng mục Video âm nhạc của năm và Bài hát hợp tác hay nhất năm.

Các cô nàng Blackpink thì được đề cử trong hai hạng mục Nhóm nhạc của năm và Video âm nhạc của năm: Pink Venom.

Vào năm ngoái, đại diện Hàn Quốc có các chàng trai BTS thắng đậm ba cúp trong cả ba đề cử gồm Nhóm nhạc của năm, Ca khúc của năm và Video âm nhạc của năm; bộ phim “Trò chơi con mực” (Squid Game) cũng đã giành về giải thưởng "Chương trình đáng chú ý năm 2021".

Giải Sự lựa chọn của công chúng được trao thông qua bình chọn trực tuyến trên trang chủ và sẽ được truyền hình trực tiếp trên kênh NBC và E của Mỹ vào ngày 6/12 (giờ địa phương).