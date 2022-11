Mỹ nâng lãi suất lần thứ tư liên tiếp

ⓒYONHAP News

FED nâng tiếp 0,75% lãi suất cơ bản

Cục Dự trữ liên bang Mỹ (FED) ngày 2/11 (giờ địa phương) đã ra tuyên bố sau cuộc họp định kỳ của Ủy ban thị trường mở liên bang (FOMC), thông báo quyết định nâng 0,75% lãi suất cơ bản. Theo đó, lãi suất cơ bản của Mỹ sẽ tăng từ 3-3,25% lên 3,75-4%, mức cao nhất trong 15 năm gần đây. Đây cũng là lần đầu tiên FED có bước đi mạnh khi 4 lần nâng lãi suất liên tiếp. Trước đó, nước này đã ba lần nâng 0,75% lãi suất, tuy nhiên vẫn chưa kìm hãm được đà lạm phát.





Trong tuyên bố, Cục Dự trữ liên bang Mỹ giải thích lý do tiếp tục nâng lãi suất là bởi tình hình lạm phát vẫn đang duy trì ở mức cao do các yếu tố như đại dịch, giá thực phẩm và năng lượng tăng, sự mất cân bằng trong cung và cầu liên quan tới sức ép về giá cả trên diện rộng. Trên thực tế, chỉ số giá tiêu dùng (CPI) trong tháng 9 của Mỹ đã tăng 8,2% so với cùng kỳ năm ngoái và tăng 0,4% so với một tháng trước, cho thấy tỷ lệ tăng vật giá vẫn đang ở mức cao.





Những tác động tới nền kinh tế Hàn Quốc

Lãi suất Mỹ tăng gây áp lực lên nền kinh tế Hàn Quốc, khiến lãi suất, giá cả và tỷ giá hối đoái tăng cao. Tỷ giá hối đoái won-USD vốn đã tăng mạnh trong thời gian qua lại chịu sức ép tăng tiếp. Giá trị đồng won so với đồng đô-la Mỹ từ đầu năm đến nay đã giảm 16%. Trong cùng khoảng thời gian, chỉ số đô-la Mỹ (DXY), phản ánh giá trị của đồng USA so với đồng tiền của 6 quốc gia lớn, đã tăng 17%. Tỷ giá hối đoái won/USD vẫn đang duy trì ở mức cao kể từ sau khi chạm mốc 1.400 won đổi 1 USD vào cuối tháng 9 vừa qua.





Tỷ giá hối đoái cao khiến vật giá tăng cao do giá nhập khẩu tăng. Giá nhập khẩu tháng 9 vừa qua đã tăng 3,3% so với tháng 8. Hiện tại, tỷ lệ tăng vật giá của Hàn Quốc đã vượt 5% tháng thứ 6 liên tiếp, do giá điện và gas tăng. Đà tăng giá nhập khẩu có thể làm trì hoãn thời điểm vật giá tổng thể giảm. Đứng trên lập trường phải chặn đứng xu thế tăng giá cả, Ngân hàng trung ương Hàn Quốc (BOK) sẽ phải chịu áp lực tăng lãi suất, khi mà tỷ giá hối đoái và chênh lệch lãi suất so với Mỹ hiện đang ở mức cao. Lãi suất cơ bản của Hàn Quốc hiện nay đang là 3%. Với quyết định nâng lãi suất lần này của FED, lãi suất của Hàn Quốc đã thấp hơn lãi suất của Mỹ 0,75-1%. Nếu tình hình này tiếp tục thì các nhà đầu tư người nước sẽ rút vốn khỏi Hàn Quốc, giá trị đồng won sẽ rớt mạnh và vật giá sẽ tăng. Do đó, BOK không còn lựa chọn nào khác ngoài việc tăng lãi suất. Trong khi đó, các hộ gia đình và doanh nghiệp Hàn Quốc vốn đang chịu nhiều áp lực vì lãi suất cao, lại càng thêm nặng gánh. Tình hình phục hồi kinh tế cũng vì thế sẽ bị trì trệ. Xuất khẩu tháng 10 đã giảm tới 5,6% so với cùng kỳ năm ngoái.





Triển vọng

Ngân hàng trung ương Hàn Quốc dự kiến sẽ nâng tối thiểu 0,25% lãi suất trong cuộc họp của Ủy ban chính sách tiền tệ dự kiến được tổ chức vào ngày 24/11 tới. Thị trường hiện đang có hai luồng ý kiến dự đoán về khả năng tăng lãi suất của BOK. Dự đoán cho rằng BOK sẽ tăng nhẹ 0,25% lãi suất lấy căn cứ là các chỉ số như thâm hụt thương mại đang phản ánh rõ về tình hình tăng trưởng kinh tế trì trệ, gánh nặng lãi suất của hộ gia đình và doanh nghiệp, cũng như khó khăn về vốn như trên thị trường trái phiếu gần đây. Tuy nhiên, ý kiến khác lại cho rằng vật giá vẫn đang có dấu hiệu tiếp tục xu hướng tăng, sự chênh lệch lãi suất giữa Hàn Quốc và Mỹ khiến nhà đầu tư nước ngoài rút vốn, và đồng won hạ giá đang trở thành hiện thực là những yếu tố khiến BOK sẽ có bước đi mạnh là nâng 0,5% lãi suất.