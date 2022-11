Thảm họa giẫm đạp tại Itaewon

ⓒYONHAP News

Vào đêm ngày 29/10, trước thềm Halloween, một thảm kịch đau thương đã xảy ra tại khu phố Itaewon (quận Yongsan, thủ đô Seoul), cướp đi sinh mạng của 156 người, trong đó có 130 người Hàn Quốc, 26 người nước ngoài, khiến 187 người bị thương, trong đó có 33 người bị thương nặng (tính đến 6 giờ sáng ngày 4/11). Mặc dù thảm kịch xảy ra do có quá đông người tập trung cùng một lúc ở một con hẻm hẹp, nhưng cũng có ý kiến cho rằng đây là thảm họa hoàn toàn có thể ngăn chặn ngay từ đầu nếu ai cũng giữ tinh thần cảnh giác cao độ.





Chính phủ chính thức xin lỗi

Vào ngày 1/11, ba ngày sau khi xảy thảm kịch, Chính phủ Hàn Quốc đã thừa nhận thiếu sót trong quá trình đối phó phòng ngừa sự cố và chính thức xin lỗi người dân.

Bộ trưởng Hành chính và an toàn Lee Sang-min khi báo cáo sự việc lên Ủy ban Hành chính và an toàn thuộc Quốc hội vào cùng ngày đã đưa ra lời xin lỗi toàn dân trên cương vị là Bộ trưởng cơ quan chủ quản, chịu trách nhiệm về sự an toàn của người dân cả nước. Trước đó, trong buổi họp báo tổ chức một ngày ngay sau thảm kịch, Bộ trưởng Lee đã có một phát ngôn gây tranh cãi khi nói rằng thảm họa Itaewon không phải vấn đề có thể giải quyết bằng việc bố trí sẵn cảnh sát hay nhân viên cứu hộ, khiến dư luận cho rằng Bộ trưởng có ý trốn tránh trách nhiệm.

Quyền Giám đốc Cơ quan phòng cháy chữa cháy Nam Hwa-young trong buổi trình diện tại Quốc hội ngày 1/11 cũng lấy làm tiếc rằng mặc dù cơ quan này đã nỗ lực hết sức để cứu người, nhưng vẫn không thể ngăn chặn thương vong lớn, xin lỗi người dân về thảm kịch lần này.

Giám đốc Cơ quan Cảnh sát quốc gia Hàn Quốc Yoon Hee-keun thì mở buổi họp báo thừa nhận và xin lỗi về thiếu sót trong công tác đối phó của cảnh sát. Cùng ngày, Cơ quan Cảnh sát công bố đã tiếp nhận các cuộc gọi khẩn của người dân thông qua tổng đài 112 từ vài tiếng trước khi xảy ra thảm họa, nhưng đã không ứng phó phù hợp. Sau khi nghe báo cáo của Cảnh sát, Tổng thống Yoon Suk-yeol đã chỉ thị cơ quan này phải điều tra triệt để, làm rõ mọi nghi ngờ.





Tóm tắt thảm kịch

Ngày thứ Bảy 29/10, cuối tuần cuối cùng của tháng 10, vừa là trước thềm lễ hội Halloween, đã có khoảng hơn 100.000 người, chủ yếu là giới trẻ, tụ tập về khu phố Itaewon để vui chơi, tận hưởng các buổi tiệc tùng Halloween. Halloween đã trở thành một sự kiện văn hóa được yêu thích của giới trẻ Hàn Quốc thời gian gần đây. Năm nay, dòng người đổ xô tới Itaewon lại càng đông hơn, để tận hưởng cảm giác được “giải phóng” sau một thời gian dài bị “trói chân” vì giãn cách xã hội phòng dịch COVID-19. Khu phố Itaewon vốn có địa hình nhiều dốc lên xuống, các cuối tuần bình thường cũng đã rất đông đúc. Việc cả trăm nghìn người đổ về nơi này cùng một lúc đã dẫn tới thảm họa giẫm đạp lên nhau.

Công tác ứng phó của Cảnh sát bị chỉ ra là có vấn đề. Khoảng 4 tiếng trước khi xảy ra thảm họa, đã có 11 cuộc gọi tới tổng đài 112 để cảnh báo về tình hình đông đúc tại Itaewon. Tuy nhiên, chỉ có 4 lần Cảnh sát cử người tới hiện trường để giải tán đám đông tại những địa điểm được thông báo. Đối với các cuộc gọi còn lại, Cảnh sát đã không thực hiện biện pháp nào, với lý do đã điều động nhân lực trước đó, giải tán được đám đông, nên nguy cơ xảy ra sự cố đã được giảm đi. Quyền Giám đốc Cơ quan Phòng cháy chữa cháy Nam Hwa-young khi trả lời chất vấn tại Quốc hội tường trình rằng các nạn nhân bị mắc kẹt, ngã xếp chồng lên nhau trong một con ngõ hẹp, dốc, nên các nhân viên cứu hộ đã phải mất nhiều thời gian để tách họ ra, di chuyển theo hai hướng của con hẻm, mới có thể thực hiện các biện pháp cấp cứu, hồi sức tim phổi.





Vấn đề và đối sách

Thảm kịch đau lòng lần này đã lộ ra điểm yếu của thành phố Seoul, một thành phố dân cư đông đúc. Hàn Quốc, đặc biệt là thủ đô Seoul, có mật độ dân số rất lớn, nên tình trạng đông đúc, quá tải xảy ra như cơm bữa, người dân đã trở nên quen dần, mất đi sự cảnh giác. Đây có thể coi là nguyên nhân lớn nhất dẫn tới thảm kịch lần này. Mặc dù vậy, nếu như các cơ quan chức năng có biện pháp phòng ngừa phù hợp khi xảy ra tình trạng tập trung đông đúc bất thường ở khu phố Itaewon thì có lẽ đã có thể ngăn chặn được thảm họa lần này. Chính phủ Hàn Quốc đang nỗ lực khắc phục sự cố, đồng thời lập đối sách tránh tái diễn thảm kịch thương tự. Kết quả điều tra thảm họa giẫm đạp ở Itaewon dự kiến sẽ gây ra ảnh hưởng chính trị lớn tại Hàn Quốc trong thời gian tới.