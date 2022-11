TEMPEST phát hành ca khúc trở lại “cực nhanh” chỉ sau ba tháng

ⓒ YUE HUA Entertainment

Vào ngày 7/11, công ty quản lý nhóm nhạc TEMPEST thông báo nhóm sẽ phát hành album mini thứ ba mang tên “ON and ON” vào ngày 22/11. Poster trở lại được đăng tải trên trang mạng xã hội chính thức của nhóm, cho thấy hình ảnh mạnh mẽ của 7 chàng trai trong màu nền đen trắng. Album sẽ mở bán từ 3 giờ chiều ngày 7/11 với hình thức đặt trước qua các trang bán đĩa trực tuyến.

Ngoài album mini đầu tay “It's ME, It's WE”, các chàng trai TEMPEST đã gây dựng tên tuổi thông qua album mini thứ hai mang tên “SHINING UP” phát hành tháng 8 vừa rồi, đạt doanh thu bán đĩa trong tuần đầu là hơn 70.000 bản. Điều đó giúp nhóm giành được giải “Nhóm tân binh nam xuất sắc nhất” trong lễ trao giải “Brand of The Year (Thương hiệu của năm) 2022”.

Ngoài ra, ca khúc chủ đề “Can’t Stop Shining” cùng các bài hát b-side khác trong “SHINING UP” đã giành vị trí cao trên bảng xếp hạng thời gian thực của Bugs, và đạt đề cử tranh cúp hai ngày liên tiếp trong các chương trình âm nhạc hàng tuần.