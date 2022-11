Kevin Oh phát hành ca khúc về cuộc sống hôn nhân “như trong phim” với Gong Hyo-jin

ⓒ MANAGEMENT SOOP, Sony Music Entertainment

Booming Studio ngày 7/11 cho biết Kevin Oh sẽ tổ chức concert trực tuyến mang tên “Gác xép của Kevin Oh” tại studio này vào ngày 11/11.

Trước thềm phát hành album phòng thu đầy đủ đầu tiên mang tên “Pieces of _” với các giai điệu nhạc Pop tổng hợp (Synth-pop) được tạo từ nhạc Acoustic đồng quê, buổi concert sẽ là nơi để Kevin Oh chia sẻ về album và tình hình gần đây của mình với những người hâm mộ không thể gặp được do dịch COVID-19. Đó cũng là buổi biểu diễn có liên kết với từ “Pieces” trong concept album của anh ấy.

Theo Booming Studio, khoảng trống trong từ “Pieces of _” mang ý nghĩa là những câu chuyện và âm nhạc của Kevin Oh, chứa đựng muôn vàn những mảnh ghép cảm xúc và ký ức đã lướt qua nhưng đôi khi cũng đọng lại trong tâm trí một thời gian dài. Giữa buổi biểu diễn sẽ có thời gian trực tiếp giao lưu với người hâm mộ để lấp đầy “khoảng trống đó”.

Buổi biểu diễn được chia làm 2 phần. Phần 1 “Kevin 0's Story” sẽ là chuyên mục hát OST nhạc phim như ca khúc Crazy - nhạc phim D.P (Netflix). Anh ấy sẽ kể về câu chuyện cuộc đời mình như một bộ phim truyền hình, từ lúc một mình sang Mỹ để tìm kiếm âm nhạc cho đến khi kết hôn với Gong Hyo-jin. Phần 2 mang tên “From 0” sẽ cho ra mắt các ca khúc mới và ca khúc chủ đề chứa đựng tấm lòng từ thuở ban đầu của Kevin Oh.

Kevin Oh, người đã học khoa Kinh tế học và Kịch học tại trường đại học Dartmouth danh tiếng ở Mỹ, đã nổi tiếng khi giành chiến thắng trong cuộc thi thử giọng "Superstar K" mùa 7 năm 2015 của đài Mnet. Với khả năng sáng tác và làm nhạc, nam ca sĩ đã nhận được sự công nhận về tài năng từ album ra mắt “Stardust” và cả khi tham gia vào các OST phim truyền hình như ca khúc Baby Blue (phim Dear My Friends) và Be My Light (phim Chicago Typewriter). Năm 2019, anh tham gia buổi thử giọng dành cho ban nhạc mang tên “Super Band” của đài JTBC sau đó cũng hoạt động với tư cách là thành viên của ban nhạc AfterMoon, được thành lập thông qua chương trình này.

Ngoài ra, nam ca sĩ còn phát hành các ca khúc OST cho nhiều bộ phim truyền hình như “Clean with Passion for Now (Cô tiên dọn dẹp)”, “Hot Stove League (Giải đấu bóng chày)”, “More Than Friends (Hơn cả tình bạn)”, “Snowdrop (Hoa tuyết điểm)” và gần đây là ca khúc mang tên “You're the only one” cho bộ phim truyền hình “The Golden Spoon (Thìa vàng)”.

Vào ngày 11/10, Kevin Oh đã kết hôn với nữ diễn viên Gong Hyo-jin ở New York, Mỹ.