Khúc hát ru (Jung In)

Ca sĩ / Nhóm nhạc: Jung In (정인)

Jung In (정인) Tên album / Đĩa đơn: Khúc hát ru (자장가)

Khúc hát ru (자장가) Ngày phát hành: 25/10/2022

Ca khúc

자장가 (Khúc hát ru)

Giới thiệu

Nữ ca sĩ Jung In đem “자장가” (Khúc hát ru) trở lại với người hâm mộ ngày 25/10. Với âm sắc độc nhất vô nhị của K-pop, cô một lần nữa khiến người nghe phải nổi da gà.

Giống như tên gọi, “Khúc hát ru” là bài hát để vỗ về các em nhỏ trước khi bước vào giấc ngủ. Là một người mẹ, một người trường thành với nhiều kinh nghiệm sống, Jung In biết thế giới này nhiều nguy hiểm và đáng sợ đến nhường nào. Và cô muốn bảo vệ, ở bên cạnh khiến con an tâm từ những giấc ngủ. Khi biết con mình thường hay mơ ác mộng và khó ngủ, cặp vợ chồng nghệ sĩ nhà Jung In đã sáng tác và hát “Khúc hát ru” để bảo vệ và đưa con vào một giấc ngủ yên bình.