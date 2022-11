2022 Ailee Nationwide Concert Tour “One More Step” in Anyang

Thời gian: 20/11

Địa điểm: Nhà thi đấu Anyang, quận Dongan, thành phố Anyang, tỉnh Gyeonggi





Nữ ca sĩ Ailee tổ chức tour diễn toàn quốc mang tên “One More Step” để kỷ niệm 10 năm ra mắt. Chuyến lưu diễn sẽ được tổ chức bắt đầu từ ngày 20/11 tại thành phố Anyang, tỉnh Gyeonggi, sau đó sẽ đến các thành phố khác như Daegu, Busan và Daejeon. Ailee ra mắt năm 2012 với đĩa đơn kỹ thuật số "Heaven" và ca khúc đã nhanh chóng trở thành bản hit để đời của cô. Nữ ca sĩ còn được biết đến với giọng hát đầy nội lực qua những bài hát như “I Will Show You” (2012) và “I Will Go to You Like the First Snow” (2017).