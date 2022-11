Rowoon làm MC cho tour diễn thế giới của “Music Bank” tại Chile

Ngày 9/11, Đài Phát thanh và truyền hình Hàn Quốc (KBS) thông báo tour diễn thế giới lần thứ 15 của chương trình âm nhạc “Music Bank” sẽ được tổ chức tại Chile, và vị trí MC dẫn dắt chương trình sẽ do ca sĩ kiêm diễn viên Rowoon đảm nhiệm, thay thế cho diễn viên Park Bo-gum, người đã từng dẫn cho tour diễn thế giới của “Music Bank” trong suốt thời gian dài vừa qua.

Rowoon không chỉ là thành viên của nhóm nhạc SF9 mà còn được biết đến với vai trò là diễn viên của nhiều phim truyền hình lãng mạn, cổ trang như “Extraordinary You” (Vô tình tìm thấy Haru), “The King's Affection” (Luyến mộ), “Tomorrow” (Ngày mai).

Ban tổ chức mong đợi sự kỳ vọng từ khán giả vì đây là lần đầu tour diễn thế giới của “Music Bank” trở lại sau ba năm không tổ chức vì dịch COVID-19. Đặc biệt hơn, KBS sẽ hợp tác cùng Đài truyền hình Quốc gia TVN của Chile để mang đến một lễ hội âm nhạc K-pop độc đáo quy mô lớn với khán đài được lấp đầy bởi 47.000 khán giả.

“Music Bank in Chile” có sự tham gia biểu diễn của nhiều nhóm nhạc như STAYC, Tomorrow X Together, ATEEZ, (G)I-DLE, The Boyz và NCT DREAM. Chương trình sẽ diễn ra lúc 8 giờ tối thứ Bảy ngày 12/11 tại sân vận động Monumental David Arellano, thủ đô Santiago, Chile, và dự kiến phát sóng trên đài KBS2 vào tháng 12.