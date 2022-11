Tổng kết 6 tháng cầm quyền của Tổng thống Yoon Suk-yeol

ⓒYONHAP News

Chính quyền Tổng thống Hàn Quốc Yoon Suk-yeol đã ra mắt được 6 tháng, với khởi đầu đầy tham vọng là ra khỏi Phủ Tổng thống để “mở ra thời đại mới” ở quận Yongsan (Seoul). Chính quyền mới đã thể hiện một hình ảnh hoàn toàn khác biệt với chính quyền cũ về các khía cạnh chính trị, kinh tế, ngoại giao, an ninh. Mặt khác, Tổng thống cũng đang đối mặt với nhiều bài toán nan giải, khi tỷ lệ ủng hộ của cử tri hiện đang dừng ở ngưỡng 30%, cùng các vấn đề về nhân sự, rạn nứt trong phe cầm quyền, tuyển dụng họ hàng vào làm việc tại Văn phòng Tổng thống, phát sinh sự cố thương vong lớn.

Chuyển đổi đường lối điều hành quốc gia

Sự thay đổi rõ nét nhất sau khi chính quyền mới ra mắt đó là kết thúc thời đại Phủ Tổng thống, mở ra thời đại ở Yongsan. Tổng thống đã di dời văn phòng làm việc ra khỏi Phủ Tổng thống tới quận Yongsan, Seoul, đồng thời tổ chức định kỳ các buổi họp báo ngắn mỗi sáng hàng ngày, thể hiện quyết tâm mạnh mẽ trong việc xóa bỏ hình ảnh “Tổng thống Hoàng gia” trước kia, thoát khỏi chủ nghĩa chuyên chế. Ông Yoon cũng có sự thay đổi lớn về đường lối điều hành quốc gia.

Về chính sách kinh tế, Tổng thống chuyển đổi đường lối tăng trưởng đặt trọng tâm vào thu nhập do Nhà nước đi đầu thành tăng trưởng do khối tư nhân đóng vai trò chủ đạo, đồng thời tuyên bố cải cách mạnh mẽ khối tư nhân. Ông Yoon cũng cho “xóa sổ” chính sách xóa bỏ dần nhà máy điện nguyên tử của cựu Tổng thống Moon Jae-in, khôi phục lại hệ sinh thái nhà máy điện nguyên tử.

Ở lĩnh vực ngoại giao, an ninh, nếu như chính quyền cũ đặt trọng tâm vào việc cải thiện quan hệ liên Triều, thì chính quyền mới lại tập trung vào việc tăng cường quan hệ Hàn-Mỹ, khôi phục quan hệ Hàn-Nhật. Chỉ 11 ngày sau khi nhậm chức, ông Yoon đã hội đàm thượng đỉnh với Tổng thống Mỹ Joe Biden, thể hiện quyết tâm đưa quan hệ Hàn-Mỹ vượt ra khỏi mối quan hệ đồng minh về an ninh, phát triển thành quan hệ đồng minh chiến lược toàn diện, bao quát từ kinh tế, công nghệ tới giá trị. Trong quan hệ Hàn-Nhật, ông Yoon cũng quyết tâm đưa quan hệ song phương quay trở lại thời kỳ tốt đẹp nhất.

Về chính sách với Bắc Triều Tiên, Tổng thống đề ra đường lối phi hạt nhân hóa Bắc Triều Tiên dưới danh nghĩa “đề xuất táo bạo” thay cho “lộ trình hòa bình bán đảo Hàn Quốc” của chính quyền tiền nhiệm. Trước mối uy hiếp hạt nhân miền Bắc ngày một gia tăng gần đây, Tổng thống đối phó bằng cách “tăng cường năng lực răn đe Bình Nhưỡng” dựa trên nền tảng là quan hệ đồng minh Hàn-Mỹ và hợp tác an ninh Hàn-Mỹ-Nhật.

Bài toán đặt ra

Tuy nhiên, nửa năm nhiệm kỳ đầu tiên của Tổng thống đã trôi qua không mấy êm đềm, còn nhiều bài toán nan giải cần giải quyết.

Trước tiên, việc Tổng thống quyết định di dời văn phòng làm việc tới quận Yongsan đã làm dấy lên tranh cãi là quá nóng vội. Trong quá trình kiện toàn bộ máy Chính phủ, nhiều ứng cử viên Bộ trưởng đã xin rút lui do vướng vào nhiều nghi ngờ khác nhau, khiến dư luận chỉ trích Tổng thống đã thất bại trong khâu kiểm chứng nhân sự. Ngoài ra, việc Tổng thống bổ nhiệm nhiều nhân sự xuất thân từ Viện Kiểm sát vào các vị trí cấp cao trong các cơ quan quyền lực khiến phe đối lập công kích mạnh mẽ. Bên cạnh đó, việc người dân thường lại có tên trong danh sách tháp tùng Tổng thống trong chuyến công du nước ngoài, vấn đề tuyển dụng họ hàng xa vào làm việc tại Văn phòng Tổng thống, việc ông Yoon không tổ chức được hội nghị thượng đỉnh Hàn-Mỹ nhân dịp tham dự khóa họp Đại hội đồng Liên hợp quốc vào tháng 9, bất đồng về tính chất cuộc gặp thượng đỉnh Hàn-Nhật tại New York, đã khiến Tổng thống rơi vào vòng xoáy tranh cãi liên miên. Đặc biệt, tình hình kinh tế đang chồng chất khó khăn do lãi suất cao, giá cả leo thang, tỷ giá cao, ảnh hưởng xấu tới tính lành mạnh của tài khóa quốc gia, đời sống người dân trở nên khó khăn. Bài toán cấp thiết đặt ra với ông Yoon lúc này là phải khôi được động lực tăng trưởng cho nền kinh tế, giảm thiểu gánh nặng dân sinh.

Chính phủ đương nhiệm cũng đang đối mặt với gánh nặng trách nhiệm nặng nề sau thảm họa giẫm đạp ở khu phố Itaewon (quận Yongsan, Seoul) xảy ra vào đêm ngày 29/10, trước thềm Halloween. Dư luận đang cho rằng cơ quan chức năng đã không ngăn chặn được thương vong lớn do không có biện pháp đối phó phù hợp.

Ngoài ra, một bài toán nan giải khác với chính quyền đương nhiệm là quản lý một cách thích hợp cuộc khủng hoảng an ninh hiện nay, khi Bắc Triều Tiên liên tiếp khiêu khích tên lửa. Chính quyền miền Bắc đã công khai từ chối và chỉ trích “đề xuất táo bạo” nhằm phi hạt nhân hóa của Tổng thống Yoon Suk-yeol, thay vào đó ngày càng đẩy cao khiêu khích. Chính phủ mới đã và đang nỗ lực tăng cường quan hệ đồng minh Hàn-Mỹ, hợp tác Hàn-Mỹ-Nhật và lôi kéo sự ủng hộ của cộng đồng quốc tế, nhưng vẫn chưa rõ liệu những nỗ lực này có thể kìm hãm được sự liều lĩnh của Bình Nhưỡng hay không.

Trên hết, ưu tiên hàng đầu với Tổng thống Yoon Suk-yeol hiện nay đó là phải kéo được tỷ lệ ủng hộ của cử tri hiện đang dao động ở ngưỡng 30% tăng trở lại thì mới có được động lực điều hành quốc gia.