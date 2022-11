Seventeen thắng giải Âm nhạc quốc tế đặc biệt trong Japan Record Awards lần thứ 64

ⓒ PLEDIS Entertainment

Theo công bố trên trang chủ của Giải thưởng Ghi âm Nhật Bản (Japan Record Awards) ngày 16/11, nhóm nhạc nam Seventeen đã lần đầu tiên giành được Giải thưởng Âm nhạc quốc tế đặc biệt trong lần trao giải thứ 64 của giải thưởng này.

Giải thưởng Ghi âm Nhật Bản do Hiệp hội các nhà soạn nhạc Nhật Bản tổ chức từ năm 1959, là một trong những lễ trao giải lớn có truyền thống lâu đời và uy tín nhất tại Nhật Bản, được phát sóng trực tiếp trên đài TBS vào ngày 30/12 hàng năm.

Trong khi đó, Seventeen chuẩn bị bắt đầu tour diễn tại Nhật Bản mang tên “Seventeen World Tour [BE THE SUN] – Japan” từ ngày 19-20/11 tại sân vận động Kyocera Dome, thành phố Osaka; ngày 26-27/11 tại sân vận động Tokyo Dome, thành phố Tokyo; và kết thúc ngày 3-4/12 tại sân vận động Vantelin Dome, thành phố Nagoya. Trước và sau các đêm diễn, nhóm sẽ tổ chức nhiều sự kiện đa dạng mang tên “Seventeen BE THE SUN The City” tại các khu vực lân cận địa điểm tổ chức concert để người hâm mộ có thể tham gia.