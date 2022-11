BTS lập kỷ lục 5 năm liên tiếp được xướng tên tại Giải thưởng Âm nhạc Mỹ (AMA)

ⓒ Big Hit Music

Thông qua công bố trên trang Twitter của Giải thưởng Âm nhạc Mỹ (American Music Awards - AMA) trước thềm lễ trao giải chính thức, nhóm nhạc nam Đoàn thiếu niên chống đạn (BTS) đã được xướng tên thắng giải ở hạng mục “Bộ đôi/nhóm nhạc Pop được yêu thích nhất” (Favorite Pop Duo or Group), và đây cũng là năm thứ 5 liên tiếp các chàng trai nhận được giải thưởng này.

BTS đã lần đầu tiên được xướng tên tại AMA vào năm 2018 với giải thưởng “Nghệ sĩ được yêu thích trên mạng xã hội” (Favorite Social Artist). Sau đó một năm vào 2019, nhóm đã tiếp tục thắng giải thưởng trên cùng với hai giải nữa là “Bộ đôi/nhóm nhạc Pop/Rock xuất sắc nhất” (Favorite Duo or Group – Pop/Rock) và “Tour diễn của năm” (Tour of the Year). Trong năm 2020, nhóm giành về hai cúp cho hạng mục “Bộ đôi/nhóm nhạc Pop/Rock xuất sắc nhất” và “Nghệ sĩ được yêu thích nhất trên mạng xã hội”.

Năm 2021 là một năm ghi dấu ấn lớn của BTS tại AMA khi thắng trọn cả ba giải thưởng được đề cử, trong đó có giải thưởng lớn “Nghệ sĩ của năm” bên cạnh hai giải “Bộ đôi/nhóm nhạc pop được yêu thích nhất” và “Ca khúc nhạc pop được yêu thích nhất”.

Năm nay, ngoài giải thưởng đã được công bố trên, BTS còn được đề cử ở hạng mục mới được lập ra trong lễ trao giải lần này là “Nghệ sĩ K-Pop được yêu thích nhất” (Favorite K-Pop Artist) bên cạnh các nhóm như BLACKPINK, Seventeen, Tomorrow X Together và TWICE. Giải thưởng sẽ được công bố trong lễ trao giải AMA chính thức diễn ra tại nhà hát Microsoft, Los Angeles vào ngày 21/11 (giờ Hàn Quốc).