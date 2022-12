ON and ON (TEMPEST)

Ca sĩ / Nhóm nhạc: TEMPEST (템페스트)

Tên album / Đĩa đơn: ON and ON

Ngày phát hành: 22/11/2022

Ca khúc

Taste The Feeling Dragon (飛上) Loving Number Raise Me Up





Giới thiệu

Tháng 8 năm nay thông qua album mini thứ hai “SHINING UP”, nhóm nhạc nam Tempest đã phá vỡ nhiều kỷ lục thành tích đáng nể. Không để fan kịp “hồi máu”, Tempest tiếp tục trở lại làng K-pop với “tốc độ ánh sáng” chỉ sau hai tháng bằng album mini thứ ba có tên “ON and ON” chính thức lên sóng ngày 22/11.

Album “ON and ON” có tổng cộng 4 ca khúc, kể về sự tồn tại của “chúng ta”, những người mang đến cho nhau lòng can đảm và sự cứu rỗi, qua đó thể hiện tham vọng vươn tới ước mơ mà không dừng lại ở hiện tại, đồng thời chứa đựng ý chí mạnh mẽ không do dự của Tempest trong việc không ngừng tiến tới thế giới mới rộng lớn mà “chúng ta” đã cùng nhau tạo ra. Các thành viên LEW và Hwarang đã tham gia viết lời cho ca khúc chủ đề và các ca khúc b-side, càng làm tăng sự kỳ vọng của công chúng vào một album chân thành và chỉn chu của nhóm.