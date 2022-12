Jung-kook (BTS) trở thành nghệ sĩ solo Hàn Quốc đầu tiên giành giải tại People's Choice Awards (Mỹ)

ⓒ YONHAP News

Lễ trao Giải Sự lựa chọn của công chúng 2022 (People's Choice Awards 2022), nơi vinh danh các nhân vật và tác phẩm xuất sắc thuộc các lĩnh vực đa dạng như âm nhạc, điện ảnh và truyền hình, đã chính thức diễn ra vào ngày 6/12 (giờ địa phương). Thành viên Jung-kook của nhóm nam Đoàn thiếu niên chống đạn (BTS) là ca sĩ solo K-pop đầu tiên được xướng tên tại lễ trao giải này.

Cụ thể, bài hát “Left and Right” song ca bởi thành viên Jung-kook và ca sĩ kiêm nhạc sĩ người Mỹ Charlie Puth đã thắng giải ở hạng mục “Bài hát hợp tác của năm 2022” (The Collaboration Song of 2022), vượt qua các đối thủ nặng ký như Camila Cabello và Ed Sheeran với ca khúc “Bam Bam” hay sự kết hợp của Nicki Minaj và Lil Baby trong “Do We Have A Problem?”, cùng nhiều tên tuổi nổi tiếng thế giới khác.

Không chỉ có giọng hát, vẻ đẹp của em út BTS cũng được công nhận qua danh hiệu “Người đàn ông quyến rũ nhất còn sống 2022” (Sexiest Man Alive 2022) o tạp chí People (Mỹ) bình chọn. Tháng 9 vừa qua, Jungkook cũng đã đứng đầu trên bảng xếp hạng “Artist of the Summer” do đài phát thanh Audacy của Mỹ bình chọn.