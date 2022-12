Trưởng nhóm RM (BTS) trình diễn album “Indigo” tại Bảo tàng nghệ thuật Dia Beacon ở New York

ⓒ Big Hit Music

Trên trang YouTube chính thức của nhóm nam Đoàn thiếu niên chống đạn (BTS) lúc 0 giờ ngày 9/12 đã đăng tải một video có tựa đề “RM Live in New York @ Dia Beacon”, trong đó trưởng nhóm RM đã trình diễn toàn bộ 4 ca khúc trong album solo ra mắt “Indigo” của mình tại Bảo tàng Dia Beacon ở khu phố Beacon, tiểu bang New York (Mỹ),

Dia Beacon là một bảo tàng nghệ thuật được tu sửa lại từ một nhà máy in hộp có lịch sử lâu đời, để trưng bày các tác phẩm có kích thước lớn và nổi tiếng với công chúng từ sau những 1960. Đoạn video được đăng tải cho thấy không gian triển lãm rộng lớn với rất nhiều tác phẩm nghệ thuật, và quá trình RM hòa mình vào những tác phẩm đó để trình diễn được thể hiện một cách rất chân thực.

Mở đầu video, RM đã trình diễn ca khúc “Wild Flower” trong không gian rộng lớn thoáng đãng của khu vườn Robert Irwin. Sự di chuyển của camera qua lối đi hẹp xen giữa những ngọn cây cao vút, cộng với giọng rap trầm của RM và giọng ca nội lực của youjeen đã làm tăng gấp đôi bầu không khí cho ca khúc.

Tiếp đó, trưởng nhóm BTS tiếp tục thể hiện “Still Life” trong khi đi lại tự do giữa các tác phẩm nghệ thuật làm từ vật liệu phế thải của John Chamberlain, và “Change pt.2” giữa những khung đèn huỳnh quang đặc trưng của Dan Flavin.

Kết thúc màn trình diễn live bằng ca khúc “No.2”, RM đã rap trên nền nhạc piano êm dịu trong khung cảnh những tia sáng len lỏi qua các tác phẩm điêu khắc khổng lồ mà thanh nhã bằng thép tấm của Richard Serra.

Như vậy, “nhà cách tân nghệ thuật” RM đã truyền tải thông điệp “nghệ thuật vượt qua ranh giới” qua album solo đầu tay chính thức “Indigo”, bằng cách tạo nên bầu không khí như một bộ phim điện ảnh có nét đẹp hoàn hảo của sự kết hợp hài hòa giữa âm nhạc và các tác phẩm nghệ thuật.