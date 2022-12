Hàn Quốc xem xét bãi bỏ quy định đeo khẩu trang trong không gian kín

ⓒYONHAP News

Thủ tướng Hàn Quốc gần đây đã để ngỏ khả năng về việc bãi bỏ quy định đeo khẩu trang trong không gian kín vào cuối tháng 1 năm sau. Trong khi đó một số địa phương của Hàn Quốc đang đơn phương xúc tiến tháo bỏ khẩu trang hoàn toàn. Tuy nhiên, giới chuyên gia lại lo ngại rằng việc xem xét gỡ bỏ khẩu trong thời điểm hiện nay vẫn là quá sớm.

Xem xét dỡ bỏ quy định đeo khẩu trang trong không gian kín

Giám đốc Cơ quan quản lý dịch bệnh (KDCA) Peck Kyong-ran ngày 7/12 để ngỏ khả năng điều chỉnh nghĩa vụ đeo khẩu trang trong không gian kín vào tháng 1 hoặc muộn là tháng 3 năm sau. Trong buổi họp báo thường kỳ cùng ngày, bà Peck cho biết KDCA đang xem xét về việc điều chỉnh quy định bắt buộc đeo khẩu trang, chuyển sang phương án chỉ khuyến nghị người dân tự ý thức đeo khẩu trang.

Cơ quan quản lý dịch bệnh cho biết các chuyên gia hiện vẫn đang thảo luận về tiêu chuẩn, đối tượng và cách thức điều chỉnh quy định đeo khẩu trang. Tuy nhiên, dù có sự điều chỉnh thì Chính phủ sẽ vẫn quy định bắt buộc đeo khẩu trang tại một số cơ sở thiết yếu nhằm bảo vệ nhóm người rủi ro cao khỏi nguy cơ lây nhiễm COVID-19.

Trước đó, trong một buổi tọa đàm với báo giới vào ngày 6/12, Thủ tướng Hàn Quốc Han Duk-soo cho biết vào tháng 9 vừa qua, ông đã ra chỉ thị cho Ủy ban đối sách phòng dịch trung ương thuộc KDCA xem xét, chuẩn bị sẵn sàng cho phương án tháo bỏ khẩu trang hoàn toàn. Ông Han nói thêm giới chuyên gia hiện đang cho rằng người dân sẽ có thể tháo bỏ khẩu trang hoàn toàn vào tháng 1 năm sau, khi thỏa mãn yêu cầu về chỉ số phòng dịch.

Động thái của một số địa phương

Mặt khác, một số địa phương Hàn Quốc đang đơn phương tuyên bố cho phép tháo khẩu trang trong không gian kín, gây ra tranh cãi trong dư luận. Cơ quan phòng dịch cho biết chính quyền thành phố Daejeon gần đây đã gửi công văn tới Ủy ban quản lý an toàn và phòng chống sự cố trung ương, tuyên bố sẽ ban hành sắc lệnh hành chính để xóa bỏ quy định đeo khẩu trang trong không gian kín nếu như Chính phủ không dỡ bỏ quy định này cho tới hết ngày 15/12. Đây là lần đầu tiên một địa phương đưa ra lập trường chính thức khác với chính quyền trung ương về quy định bắt buộc đeo khẩu trang trong không gian kín. Tỉnh Nam Chungcheong ngày 5/12 cũng cho biết Chính phủ phải xem xét về việc xóa bỏ quy định đeo khẩu trang trong không gian kín, nếu không địa phương này sẽ tích cực thảo luận về việc cho phép tháo khẩu trang.

Về điều này, Ủy ban đối sách phòng dịch trung ương cho biết việc dỡ bỏ quy định đeo khẩu trang trong không gian kín phải do Ủy ban phòng chống tai nạn và quản lý an toàn trung ương quyết định và triển khai. Các địa phương có thể đơn phương siết chặt biện pháp phòng dịch tùy theo tình hình dịch bệnh tại địa phương mình, nhưng việc nới lỏng quy định phòng dịch phải được thảo luận trước với Ủy ban khắc phục sự cố trung ương thuộc Bộ Y tế và phúc lợi, báo cáo trước với Ủy ban phòng chống tai nạn và quản lý an toàn trung ương rồi mới được phép điều chỉnh. Có nghĩa là cơ quan phòng dịch đang nhấn mạnh rằng các địa phương không được đơn phương nới lỏng quy định phòng dịch.

Theo Luật cơ bản về quản lý an toàn và thảm họa, Chủ tịch Ủy ban phòng chống tai nạn và quản lý an toàn trung ương có quyền chỉ huy Ủy ban khắc phắc phục sự cố trung ương thuộc Bộ Y tế và phúc lợi và Ủy ban phòng chống tai nạn và quản lý an toàn cấp địa phương. Trong khi Chủ tịch Ủy ban khắc phục sự cố trung ương của Bộ Y tế có quyền chỉ huy đối với người đứng đầu các tỉnh, thành phố, quận, huyện.

Tranh cãi và triển vọng

Việc một số địa phương đơn phương công bố dỡ bỏ quy định đeo khẩu trang trang nhằm gây sức ép với chính quyền trung ương, xuất phát từ nhận định rằng việc đeo khẩu trang trong nhà hầu như không mang lại hiệu quả thực chất, chỉ gây bất tiện cho người dân. Tuy nhiên, giới chuyên gia đều cho rằng công tác phòng dịch cần được triển khai một cách nhất quán theo đường lối của Chính phủ. Trên thực tế, số ca mắc COVID-19 vẫn đang dao động ở quy mô lớn, nên còn sớm để bàn tới chuyện tháo khẩu trang hoàn toàn.

Giám đốc KDCA Peck Kyong-ran nhấn mạnh cần tiếp tục duy trì quy định đeo khẩu trang trong không gian kín và cách ly 7 ngày với ca mắc COVID-19 cho tới khi nào Hàn Quốc vượt qua được làn sóng lây nhiễm mùa đông năm nay một cách an toàn.