“Jack In The Box” của J-hope (BTS) được Tạp chí NME (Anh) chọn nằm trong “Top 50 album hay nhất năm 2022”

Tạp chí phê bình âm nhạc uy tín của Anh NME (New Musical Express) ngày 9/12 vừa qua đã công bố danh sách “Top 50 album hay nhất năm 2022” được bình chọn từ các album xuất sắc được phát hành trên toàn thế giới trong năm qua. Trong số đó, album “Jack In The Box” của J-hope, thành viên nhóm Đoàn thiếu niên chống đạn (BTS) xếp vị trí thứ 42, là album tiếng hàn duy nhất và cũng là album của ca sĩ Hàn Quốc duy nhất có mặt trong danh sách này. Đặc biệt, ca khúc “Arson” trong album được chọn là bài hát chìa khóa (Key track).

Về lý do chọn “Jack In The Box”, NME cho rằng J-hope, thành viên solo đầu tiên của BTS, đã thoát khỏi hình ảnh của một “Persona” tươi sáng để tiến vào “vùng tối” của âm nhạc. Tạp chí phê bình âm nhạc của Anh dành lời khen cho J-hope đã không lãng phí thời gian mà thoát ngay ra khỏi những chiếc hộp “giam cầm” bản chất nghệ thuật của anh trong suốt thời gian qua. Thay vì giai điệu tươi sáng và nhẹ nhàng, chàng rapper đã chuyển hướng sang tự suy ngẫm đặt ra những nghi vấn về thế giới, giá trị cũng như bản sắc cá nhân, qua đó mang lại thành quả âm nhạc gây nghiện tuyệt vời không thể phủ nhận.

Cùng với “Jack In The Box” của J-hope, góp mặt trong danh sách này cũng có các album của các ngôi sao nhạc pop nổi tiếng thế giới như “The Car” của “Arctic Monkeys” đứng đầu bảng, “Wet Leg” của nhóm nhạc rock cùng tên xếp thứ 2, sau đó là “Renaissance” của Beyoncé (hạng 3), “Midnights” của Taylor Swift (hạng 12), và “Mr. Morale & The Big Steppers” của Kendrick Lamar (hạng 31).

Mặt khác, “Jack In The Box” cũng đứng thứ 9 trong danh sách “Album của năm” do Tạp chí Rolling Stone (Mỹ) bình chọn.