Ban nhạc Xdinary Heroes kết thúc thành công ba đêm concert đầu tiên kể từ khi ra mắt

Ban nhạc Xdinary Heroes đến từ STUDIO J, một label của công ty giải trí JYP Entertainment, đã kết thúc thành công ba đêm diễn của concert riêng đầu tiên kể từ khi ra mắt mang tên “Xdinary Heroes Stage ♭: Overure” tại hội trường Olympic, công viên Olympic, quận Songpa, thủ đô Seoul từ ngày 16-18/12. Ngày cuối cùng của concert đã đồng thời được phát sóng trực tuyến có trả phí thông qua nền tảng Beyond LIVE, để lại nhiều kỷ niệm khó quên với nhiều fan hâm mộ trong và ngoài nước.

Đêm diễn đầu tiên là màn khởi đầu đầy “kịch tính” với khả năng biểu diễn và hát live mạnh mẽ của 6 thành viên. Xdinary Heroes đã thu hút khán giả bằng một loạt các bài hát mà nhóm trực tiếp tham gia sáng tác như “Test Me”, “Sucker Punch!” nằm trong album mini đầu tay “Hello, World!” hay “LUNATIC” của album mini thứ hai “Overload”. Chia sẻ tại đây, Xdinary Heroes mong muốn đưa màu sắc âm nhạc riêng biệt của nhóm lên sân khấu để tạo nên thế giới quan riêng, hy vọng hướng tới một ban nhạc tài năng của K-pop.

Trong đêm diễn thứ hai, Xdinary Heroes hy vọng “sẽ trở thành một ban nhạc mà ai đó mong muốn”, phát huy tài năng biểu diễn âm nhạc phong phú và bùng nổ năng lượng qua từng sân khấu cover các ban nhạc nổi tiếng trong và ngoài nước như “Zombie” của đàn anh DAY6, “Impossible” của ban nhạc rock người Anh Nothing But Thieves, “Ghost Of You” của ban nhạc rock người Úc 5 Seconds of Summer, thậm chí là màn cải biên ca khúc “Hellevator” của nhóm Stray Kids. Sau đó là các màn solo hát và nhảy của từng nhóm nhỏ hai thành viên Gaon và Joo-yeon, Gun-il và Jun Han, Jung-su và O.de.

Kết thúc đêm diễn cuối cùng, 6 chàng trai Xdinary Heroes đã “đỏ mắt” chia sẻ sự hạnh phúc trong khoảnh khắc “ước mơ biến thành sự thật”, gửi lời cảm ơn đến người hâm mộ và mong muốn các fan sẽ ở bên cạnh ủng hộ cho đến ngày nhóm trở thành “ban nhạc mạnh nhất thế giới”.

Xdinary Heroes là ban nhạc được thành lập dưới trướng của STUDIO J, một label của JYP, sau 6 năm kể từ ban nhạc đại diện K-pop là “DAY6”. Ban nhạc gồm 6 thành viên tài năng có thể tự sáng tác và trình diễn bao là tay trống Gun-il, Jung-su và O.de đảm nhận vai trò keyboard, Gaon và Jun Han chơi guitar và Joo-yeon chơi guitar bass. Nhóm đã khẳng định được tên tuổi của mình khi vừa giành được hai chiếc cúp “Nghệ sĩ mới xuất sắc nhất” (Best New Male Artist) và “Màn trình diễn ban nhạc xuất sắc xuất” (Best Band Performance) trong lễ trao “Giải thưởng âm nhạc châu Á Mnet 2022” (2022 Mnet Asian Music Awards - MAMA).