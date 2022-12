Twice phát hành đĩa đơn tiếng Anh trong tháng 1/2023, trở lại chính thức vào tháng 3

ⓒ JYP Entertainment

Công ty giải trí JYP Entertainment ngày 21/12 đã bất ngờ công bố hình ảnh về lịch trình comeback vào đầu năm 2023 của nhóm nhạc nữ Twice trên trang mạng xã hội chính thức của nhóm. Theo đó, Twice sẽ phát hành trước một đĩa đơn tiếng Anh vào tháng 1/2023 để “mở bát” đầu năm, sau đó sẽ phát hành album mini thứ 12 vào tháng 3.

Trong năm 2022, Twice đã đạt được nhiều thành tích rõ rệt qua các sản phẩm nhạc số, album, video âm nhạc (MV) và tour diễn thế giới. Tính từ đầu năm đến ngày 15/12, Twice sở hữu hơn 289,41 triệu lượt nghe trên nền tảng Spotify, trở thành nhóm nhạc nữ K-pop có số lượt nghe nhạc trực tuyến nhiều nhất tại Mỹ trong năm nay. Ngoài ra, tổng số lượt nghe của tất cả các bản nhạc số được Twice đăng ký trên Spotify gần đây đã vượt mốc 5,5 tỷ lượt nghe.

Năm nay cũng là lần đầu tiên các cô gái nhà JYP viết nên lịch sử mới cho nhóm với thành tích cao nhất trên “Billboard 200”. Album mini thứ 11 “BETWEEN 1&2” phát hành vào ngày 26/8 vừa qua đã vượt mốc 100.000 lượt nghe trên Billboard, đồng thời chiếm vị trí thứ 3 trên bảng xếp hạng “Billboard 200”. Đây vừa là lần thứ 3 Twice lọt vào Top 10 của “Billboard 200”, vừa là kỷ lục cao nhất trong lịch sử các nhóm nhạc nữ K-pop.

Không những thế, MV ca khúc chủ đề “Talk that Talk” nằm trong album “BETWEEN 1&2” đã cán mốc 100 triệu lượt xem trên YouTube vào tháng 11 vừa qua. Như vậy, Twice đã giữ vững danh hiệu “Nhóm nhạc nữ sở hữu MV có hơn 100 triệu lượt xem nhiều nhất” trong số các nhóm nhạc nữ trên toàn thế giới, với tổng cộng 21 MV của 17 ca khúc chủ đề, ba ca khúc phát hành tại Nhật Bản và một đĩa đơn tiếng Anh đầu tay “The Feels”.

Mọi thông tin về đĩa đơn tiếng Anh được phát hành trước vào tháng 1 của Twice và nội dung teaser cho album mini thứ 12 sẽ được công bố lần lượt thông qua trang mạng xã hội chính thức của nhóm.