IVE dẫn đầu bảng xếp hạng “K-pop: BEST OF 2022” trên trang Tidal (Mỹ)

ⓒ STARSHIP Entertainment

Công ty giải trí Starship ngày 21/12 cho biết, gần đây bài hát “Love Dive” của nhóm nhạc nữ IVE đã giành vị trí thứ nhất trong bảng xếp hạng “K-pop: BEST OF 2022” do trang nghe nhạc Tidal của Mỹ bình chọn.

Nối tiếp lần đứng đầu danh sách “K-pop Hits” của Tidal hồi tháng 6 vừa qua, cùng với thành tích đáng nể của toàn bộ các ca khúc kể từ khi phát hành, âm nhạc của IVE đang đạt tầm ảnh hưởng trên toàn cầu từ ca khúc debut “Eleven” cho đến ca khúc gần đây nhất là “After LIKE”.

Trước đó, “Love Dive” cũng đã mang về ba giải thưởng danh giá Daesang “Bài hát của năm” cho IVE tại các lễ trao giải lớn như Giải thưởng âm nhạc Melon (MMA2022), Giải thưởng âm nhạc châu Á Mnet (2022 MAMA) và Giải thưởng nghệ sĩ châu Á (2022 AAA). Cùng với vị thế hiện tại, những giải thưởng này đang trở thành căn cứ để đánh giá tiềm năng nổi tiếng hơn nữa trong tương lai của IVE.

Mặt khác, 6 cô nàng IVE sẽ kết thúc hoạt động năm 2022 thông qua các chương trình âm nhạc cuối năm của các đài truyền hình lớn tại Hàn Quốc như “2022 SBS Gayo Daejeon” vào ngày 24/12, “2022 MBC Gayo Daejejeon” vào ngày 31/12, và chương trình đặc biệt “Kouhaku Uta Gassen” của Đài phát thanh và truyền hình Nhật Bản (NHK).