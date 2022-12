Lịch trình comeback năm 2023 của LOONA bị hoãn vô thời hạn sau khi Chuu rời nhóm

ⓒ CJ ENM

Ngày 22/12, công ty giải trí Blockberry Creative đã thông báo trên trang Fancafe của nhóm Cô gái của tháng (LOONA) cho biết đã hoãn việc phát hành album mới “The Origin Album [0]” vào ngày 3/1 năm sau, mà không cho biết cụ thể sẽ hoãn đến khi nào. Công ty đã đi đến quyết định này sau khi lắng nghe câu chuyện của nhiều người, bao gồm cả Orbit (tên fandom), cho rằng việc comeback sẽ trở nên vô nghĩa trong khi chưa giải quyết xong những bất an về tình hình các thành viên còn lại trong nhóm.

Cuối tháng 11, Blockberry Creative đã “khai trừ” thành viên Chuu ra khỏi LOONA với lý do lộng quyền với các nhân viên. Sau đó, một loạt thông tin gây tranh cãi được tiết lộ như Chuu từng ký hợp đồng đặc biệt quyết định chia đều 5:5 chi phí đầu tư nhưng công ty sẽ hưởng lợi nhuận là 70%, hay nội dung đoạn hội thoại được cho là “lộng quyền” giữa Chuu và các nhân viên.

Đại diện phía Blockberry Creative cho biết dự án đầu tư vào LOONA là một dự án to lớn và dài hạn đòi hỏi nhiều chi phí và sự đầu tư hơn so với các nhóm nhạc thần tượng thông thường khác. Blockberry Creative đã cố gắng chi trả trước phí đầu tư cần thiết dù điều đó là khó khăn với một công ty vừa và nhỏ, do coi đó là nghĩa vụ đương nhiên phải làm của một công ty giải trí. Công ty cũng luôn cảm thấy có lỗi với các thành viên của LOONA, những người không kiếm được lợi nhuận trong thời gian dài.

Blockberry Creative cũng đổ lỗi cho Chuu đã thay đổi thái độ của kể từ khi công ty đẩy mạnh quảng bá cho Chuu được công chúng biết đến nhiều hơn do đặc trưng của nhóm nhạc nữ có quá nhiều thành viên.