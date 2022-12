Jungkook (BTS) chiến thắng hai giải thưởng trên chương trình radio và nhiều giải khác tại Mỹ

ⓒ YONHAP News

Thành viên Jungkook của nhóm nhạc Đoàn thiếu niên chống đạn (BTS) đã hoạt động sôi nổi với tư cách nghệ sĩ solo và gặt hái được thành công vang dội trong mỗi bản nhạc số phát hành trong năm nay, qua đó khẳng định tên tuổi của mình trước công chúng.

Gần đây, em út Jungkook của BTS đã giành chiến thắng ở hai hạng mục “Nghệ sĩ mới xuất sắc nhất” (Best New Artist) và “Sự hợp tác xuất sắc nhất” (Best Collaboration) của Giải thưởng phát thanh Channel R 2022 (2022 Channel R Radio Awards) do Đài phát thanh Channel R Radio của Mỹ tổ chức. Giải thưởng Best Collaboration được trao nhờ ca khúc “Left and Right” song ca cùng ca sĩ kiêm nhạc sĩ người Mỹ Charlie Puth.

Tháng 9 vừa qua, Jungkook cũng được đài phát thanh lớn thứ hai tại Mỹ Audacy bình chọn là “Nghệ sĩ của mùa hè” (Artist of the Summer).

Ngoài ra, bài hát “Left and Right” còn thắng giải ở hạng mục “Bài hát hợp tác của năm 2022” (The Collaboration Song of 2022) của Giải thưởng Sự lựa chọn của công chúng 2022 (People's Choice Awards 2022), giúp Jungkook trở thành nghệ sĩ solo Hàn Quốc đầu tiên được xướng tên ở giải thưởng này. Ca khúc “Left and Right” cũng giành “Giải Vàng” (Best Gold) tại Lễ trao giải cuối năm Best Gold & Platinum Awards của Hiệp hội Công nghiệp ghi âm Mỹ (RIAA), cùng nhiều giải thưởng xuất sắc khác của nước Mỹ. Cùng với đó, ca khúc “Stay Alive”, nhạc phim “7 Fates: Chakho”, do Jungkook trình bày đã đứng đầu hạng mục “Top các bài nhạc phim Hàn Quốc” (Top K-OST Songs) trong bảng xếp hạng của cuối năm của Genius, trang nhạc số nổi tiếng của Mỹ.

Không chỉ có giọng hát, vẻ đẹp của em út BTS cũng được công nhận qua danh hiệu “Người đàn ông quyến rũ nhất còn sống 2022” (Sexiest Man Alive 2022) do tạp chí People (Mỹ) bình chọn.