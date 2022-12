“Indigo” của RM (BTS) giành vị trí thứ ba trên bảng xếp hạng “Billboard 200”

Trang âm nhạc uy tín Billboard (Mỹ) ngày 26/12 (giờ địa phương) đã đăng tải một bài báo với tựa đề “RM là thành viên đầu tiên của nhóm Đoàn thiếu niên chống đạn (BTS) có album lọt vào Top 10 của bảng xếp hạng Billboard 200”, qua đó cho biết album “Indigo” của RM đã giành hạng ba trên bảng xếp hạng này.

“Billboard 200” là bảng xếp hạng lượng tiêu thụ album của các nghệ sĩ bằng cách cộng tất cả doanh số của các album truyền thống như album vật lý (đĩa cứng), số lượt nghe trực tuyến quy đổi thành doanh số bán album (Streaming equivalent albums/SEA), và số lượt tải xuống nhạc kỹ thuật số quy đổi thành doanh số bán album (Track equivalent albums/TEA).

Trong số 83.000 bản album “Indigo” được tiêu thụ, có 79.000 bản là đĩa cứng, 4.000 bản SEA và hầu như không có TEA.

Sau khi lần đầu tiến vào bảng xếp hạng “Billboard 200” ở vị trí thứ 15 vào ngày 17/12, “Indigo” đã rơi khỏi bảng xếp hạng này ngay tuần sau đó. Tuy nhiên, gần đây sau khi album đĩa cứng được phát hành kéo theo doanh số tiêu thụ album tăng lên, và giúp “Indigo” trở lại “Billboard 200” với vị trí thứ ba.

Hạng ba trên “Billboard 200” là thành tích cao nhất ở thời điểm hiện tại đối với các ca sĩ solo Hàn Quốc. Trước đó, vào tháng 7 năm nay, thành viên Nayeon của nhóm nữ Twice từng giành vị trí thứ 7 trên bảng xếp hạng “Billboard 200” với album solo đầu tay “IM NAYEON”. Ngoài ra, thành viên J-Hope của BTS cũng từng lọt vào bảng xếp hạng này ở vị trí thứ 17 với album “Jack In The Box”.