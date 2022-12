Thưởng thức tour diễn thế giới của Seventeen ngay tại nhà

ⓒ PLEDIS Entertainment

Chuyến lưu diễn thế giới năm 2022 của nhóm nam Seventeen sẽ được phát sóng trên kênh truyền hình Mnet của Hàn Quốc qua chương trình “Tour-Ing : Seventeen World Tour [Be The Sun]” vào lúc 10 giờ 30 phút ngày 31/12.

Đây là chương trình đặc biệt tái hiện lại những khoảnh khắc nổi bật trong tour diễn thế giới “Be The Sun” của Seventeen, bắt đầu từ tháng 6 năm nay tại thủ đô Seoul, Hàn Quốc và đi qua các thành phố Bắc Mỹ như Houston, Fort Worth và Chicago. Người xem sẽ cảm nhận được sức nóng của concert cùng sự ủng hộ nhiệt tình của khán giả dành cho những màn trình diễn live hoành tráng của Seventeen.

“Tour-Ing : Seventeen World Tour [Be The Sun]” nằm trong chuỗi chương trình mang tên “Live Concert” do kênh truyền hình Mnet và công ty giải trí HYPE phối hợp thực hiện, như một món quà cuối năm dành cho các fan yêu K-pop. Trước Seventeen, các concert của nhóm nam Đoàn thiếu niên chống đạn (BTS) và tất cả các nghệ sĩ công ty HYPE cũng đã được phát sóng vào ngày 24 và 25/12.